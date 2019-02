Miroslav Homola, Právo

Příběh s kulisou zániku kdysi významných loděnic na severovýchodě Anglie bude mít premiéru 16. února a jeho brněnské provedení, které je po Americe prvním v na evropské pevnině, bude závazné i pro další divadla, která chtějí muzikál rovněž zinscenovat.

„Poslední loď jsem viděl poprvé na Broadwayi v New Yorku v roce 2014 a muzikál mě okamžitě svou výjimečností, rukopisem hudby i příběhu uchvátil. V té době v něm však byly pouze dvě do té doby známé Stingovy písně. Ostatní tvořilo zcela nové dílo. Okamžitě jsme začali jednat o získání práv na tento baladickou hudbou i zjednodušeně řečeno donkichotským charakterem neobvyklý muzikál. Mezitím se však Sting rozhodl o rozšíření autorských skladeb, takže o právech jsme se Stingem již jednali loni na jaře o nové ještě vylepšené verzi,” popsal režisér představení Stanislav Moša.

”A jednání bylo velmi rychlé. Trvalo jen několik dní. A protože nám Sting slíbil účast na naší premiéře, plánovali jsme si ji tak, aby to ladilo s jeho programem. Bohužel mezitím se stalo to, že Sting bude v premiérovém týdnu pracovně v Kanadském Torontu, takže divákům pošle zatím jen video pozdrav a svou osobní účast slíbil na některé z repríz. Kdy to bude, dáme vědět.“

Místo šesti třicet muzikantů



Jak také uvedl, zajímavostí inscenace není jen to, že bude uvedena ve „staré“ Evropě poprvé, ale i skutečnost že podoba brněnského zpracování podle evropské agentury, která má na představení práva, bude z hlediska režijního (Stanislav Moša) scénografického (Christoph Weyers, projekce Petr Hloušek), kostýmního (Andrea Kučerová) a také hudebního závazná pro ostatní divadla v Evropě.

„Původní Stingovo představení doprovází šest muzikantů. My jsme s jeho svolením udělali zcela novou hudební aranž s třicetičlenným orchestrem. Když jsme Stinga žádali o souhlas, odvětil, že který muzikant by nechtěl, aby jeho hudbu hrála větší kapela s tím, že si nás rozhodně přijede poslechnout,“ dodal Moša.

Hudební nastudování provedli a dirigovat orchestr budou Dan Kalousek a František Šterbák. V muzikálu, jehož zkoušky nyní vrcholí a příští týden se poprvé odehrají na postavené scéně hudebního divadla vystoupí (v alternacích) na padesát herců a předpokládá se, že Poslední loď bude jeden z nejvýznamnějších letošních hudebních titulů MdB.