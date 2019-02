Stanislav Dvořák, Novinky

Komedie s Terezou Kostkovou, Veronikou Khek Kubařovou, Zlatou Adamovskou, Jenovéfou Bokovou, Ondřejem Vetchým a Vladimírem Polívkou se trefila do očekávání mainstreamového publika a výsledek za první víkend je velmi dobrý, i když rekordy vznikají až dlouhodobou návštěvností.

Ve filmu se chce matka s dcerami zúčastnit náročného běžeckého závodu, což většině ansámblu není úplně vlastní. „Já a běhání? Jako vůbec. Zkoušela jsem to, mám kamarády, kteří běhají a vždy říkají, že si dobře vyčistí hlavu, což bych potřebovala. Tak jsem to zkusila a vůbec to nejde. Musí to být příjemné, když překonáte první měsíc dřiny, ale mě to nějak nebaví,“ řekla Novinkám Jenovéfa Boková, jež hraje podle svých slov „normální holku, která touží po rodině, po partnerovi, ale hledá to na blbých místech.“

Druhý je už skoro legendární film o skupině Queen Bohemian Rhapsody. Ten vládl žebříčku ještě třináctý týden po premiéře a stal se nejvýdělečnějším filmem v českých kinech vůbec.

Třetí pozice patří americkému snímku Psí domov. Rodinný film je o štěněti Belle, která se jednoho dne ocitne více než 600 km od svého pána. Láska k páníčkovi je však silnější než nepřízeň osudu a Bella se rozhodne vrátit se domů.