Jaroslav Špulák, Právo

Kolekce Excellent Mistake vychází 1. února, turné začne o šest dnů později v Kutné Hoře a bude pokračovat až do 26. dubna, kdy skončí v Dobříši. Na otázky odpověděly zpěvačka Marka Rybin a kytaristka Morella.

Morello, byla vaše nemoc tak vážná, že bylo třeba vše odložit na další rok?

Morella: Objevila se u mě neklíšťová encefalitida. Ne že by mi bylo až tak špatně, ale doktoři mi všechno zakázali. Nedoporučili mi ani žádné domácí práce, takže to vlastně bylo docela příjemné. Naordinovali mi tříměsíční léčbu a rekonvalescenci a já v té době nehrála a nevystavovala se hluku. Zdá se, že je to už za mnou, a doufám, že nepřijdou žádné následky.

Přinesl vám ten naordinovaný klid do života něco pozitivního?

Morella: V hudbě asi ne, protože jsem byla v tomto ohledu takříkajíc vypnutá. Měl ale pozitivní vliv na mou životosprávu, přestala jsem kouřit a pít pivo. Beru to jako pozitivní zásah shůry, protože mě to zastavilo v letu, který pro mě byl asi příliš náročný. Jestliže se naše nové album jmenuje Excellent Mistake, tedy Výborná chyba, pak pro mě ta nemoc výbornou chybou byla.

Zasáhly nějaké změny i zbytek kapely?

Marka Rybin: Určitě. Náš baskytarista Josh začal chodit do posilovny, začal jíst zdravě a už shodil dvaatřicet kilo. Pokud jde o mě, kouřím už jen elektronickou cigaretu a začala jsem také docházet do posilovny. Jsem si vědoma toho, že mě na turné čeká velká fyzická námaha, a tak jsem sáhla k prevenci. Nebylo by totiž dobré, kdyby mě třeba po druhém koncertě začala bolet záda.

Album bylo připravené k vydání již na podzim, nicméně z uvedených důvodů k němu dochází až nyní. Dospěli jste v mezičase k tomu, že byste na něm něco změnili?

Marka Rybin: Nezměnili bychom nic, jsme s ním spokojeni. Spíš jsme napjaté a čekáme, co na ně řeknou lidi. My ho už máme pod kůží, od začátku ledna zkoušíme nové písně na turné, s tím albem žijeme.

Morella: Když si ho pouštíme, nepřemýšlíme o tom, co bychom na něm změnili. Pro nás je to konzerva, která je vyrobená a s jejím obsahem se už nedá nic dělat. Kromě toho si myslíme, že je dobrá. Nebaví nás se zabývat tím, co bychom mohli udělat jinak. Od dubna navíc začneme pracovat na další desce, takže žijeme tím, co bude.

Gaia Mesiah

FOTO: Warner Music

Proč se album jmenuje Excellent Mistake?

Marka Rybin: Protože spousta písniček nebo jejich pasáží vzešla z různých náhod a možná i chyb. Byl to proces tvorby, na kterém bylo prvořadé to, že skládáme nové písně. Žádný další záměr jsme neměli, nepřemýšleli jsme o tom, jaká by deska měla přesně být či jestli bude mít nějaký příběh, kterým písně spojíme. Nápady nám takříkajíc chodily samy.

Takový přístup k hudbě, taková touha nahrát co nejskvělejší skladby, to v Gaia Mesiah dříve nebylo. Když to vztáhnu na sebe, tak jsem se předtím spíš vezla. Bavily mě koncerty a mejdany po nich, na zkoušky jsem kašlala, nechtěla jsem mít žádnou odpovědnost. Potom jsem ale, stejně jako ostatní z kapely, prošla sebereflexí. To bylo v době, kdy skupina pět let neexistovala.

Já za tu dobu zjistila, že chci konečně k hudbě přistupovat profesionálně, protože je to má práce. Byla jsem na všech zkouškách kapely, ve studiu jsem byla, i když jsem zrovna nenatáčela, a vzala jsem na sebe funkci jakéhosi nahrávadla. Zaznamenávala jsem všechno zajímavé a k některým nápadům jsme se pak vrátili.

Každý z nás si uvědomil, co chce dělat a že to chce dělat v Gaia Mesiah. V tom bylo nahrávání desky jiné, cílevědomější a plodnější než v minulosti.

Morella: Všichni jsme v pauze přemýšleli o nějaké sólové nahrávce, ale všichni jsme dospěli k závěru, že jsme týmoví hráči v Gaia Mesiah. Nikdo z nás neumí nést odpovědnost pouze na svých bedrech. K tvorbě se vlastně vzájemně potřebujeme. Je mezi námi ojedinělá energie, ojedinělá magie.

Použili jste při skládání písniček i starší nápady?

Morella: Občas ano. Motiv v písni Království jsem vyštrachala z nahrávky na starém osmistopém magnetofonu, kterou jsme tehdy nepoužili. Úplně prastará je akustická písnička CocoJim. Patří k našim začátkům před osmnácti lety.

Gaia Mesiah

FOTO: Warner Music

Z nahrávky je patrné, že jste více přemýšleli o aranžích skladeb, o jejich dynamice…

Marka Rybin: Myslím si, že je z desky cítit odpovědnost, s jakou jsme k ní přistupovali. Věděli jsme, že chceme nahrát skvělé písničky, a dali jsme do toho maximum. Pro mě osobně je to první album mého života, na které jsem hrdá.

Morella: Když jsme měli tu pauzu, každý z nás se hudbě věnoval. Hráli jsme s jinými projekty, cvičili jsme a nestagnovali. Tím se nás dotkly nové vlivy a přišla i větší instrumentální kvalita. Na nové desce jsme toho využili. Velkou změnou jsou vícehlasy i to, že v nich zpívá náš baskytarista Josh. A zpívá i na koncertech, dříve před sebou vůbec neměl mikrofon.

Marka Rybin: Naše skladby vznikají z jamů. Sedíme ve zkušebně nebo ve studiu, někdo přijde s nějakým riffem či rytmem, ostatní se přidají, já začnu zpívat, a tak se rodí první motivy, které pak dál rozvíjíme. Novou desku jsme takhle připravili za tři měsíce.

To je poměrně krátká doba…

Marka Rybin: Aspoň jsme nad ní moc nepřemýšleli. Je úderná, stručná, jasná, živelná a vznikla spontánně. Neměli jsme čas vymýšlet něco, co by ji rozmělnilo. Mimochodem dvě písničky jsme ještě dodělávali ve studiu, jmenovitě CocoJim a Wind Blowing Down. Věděli jsme, že to zvládneme. Navíc jsme měli skvělého producenta Amáka, který nám pomohl zachytit naši přirozenou energii. Zazpívala jsem svůj part třeba třikrát a myslela si, že ho budu natáčet znovu, protože v něm byly chyby. On mi ale řekl, že to stačí, že je to naprosto přirozené. Dodal, že nepotřebuje dokonalý zpěv, ale hlavně mé emoce.

Zahrajete na nadcházejícím turné všechny písně z alba?

Morella: Na turné právě zkoušíme, takže nemůžeme říct, jak to bude. Počítáme ale s tím, že představíme nějakých pět šest skladeb.