Stanislav Dvořák, Novinky

Učitelka v důchodu Marie bere v černé komedii spravedlnost do vlastních rukou. Sežene si zbraň a namíří ji na strůjce zla. Za cenu vlastní oběti se pokusí pomoci jiným. Marie však zjistí, že stejně, jako je vražda složitá morálně, je nesnadná i prakticky. Tak začíná Teroristka.

„Scénář jsem psal jednoznačně pro Ivu Janžurovou, bez ní bych do toho asi nešel. To, co ta paní v příběhu zažije, je zároveň tragický a přitom to vypadá srandovně, protože není zvykem, aby si starší paní sháněly pistole. Divák musí jít s ní, všechno jí to věřit, rozumět jí i v situaci, kdy dělá extrémní věci. Komedie by měla být o pravdě a bolesti. A v téhle poloze je prostě Iva Janžurová nedostižná,” řekl Bajgar.

Teroristka Iva Janžurová

FOTO: Cinemart

„Moje hrdinka - paní učitelka v důchodu - je skálopevně přesvědčená, že slušnost, zdvořilost a vzájemná lidská úcta je jediná možná cesta k vyřešení každého problému občanského spolužití. Že ve chvíli, kdy se tato její víra hroutí, v sobě objeví sílu vzepřít se bezmoci, která ve většině z nás vyvolává pasivitu a ztrátu životní spokojenosti, tím překvapí sama sebe a své nejbližší a doufám, že i diváky,” dodala Iva Janžurová.

Vedle ní si zahráli i Martin Hofmann, Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška, Eva Holubová, Jana Plodková a Kristina Svarinská.