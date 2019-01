Radmila Hrdinová, Právo

Hra Tonyho Kushnera ověnčená řadou prestižních ocenění bývá označována za nejdůležitější americké drama konce dvacátého století. Podle režiséra Michala Dočekala je text i po třiceti letech od vzniku stále v mnohém současný.

„I my se nacházíme ve stavu, kdy je svět rozdělený, kdy jedna skupina lidí nechápe a nerozumí tomu, co oceňuje ta druhá. Hra je zasazená do druhé půlky osmdesátých let, do éry reaganismu, tedy konzervativního nacionalismu, který může v lecčems připomínat současnou situaci v USA s prezidentem Trumpem,“ říká Dočekal.

Inscenace trvá čtyři hodiny se dvěma přestávkami, v hlavních rolích se představí Ondřej Pavelka, Martin Donutil, Eva Salzmannová a další. Premiéra se odehraje 2. února v pražském Divadle ABC.

Hra, která se zvrtla je titul komedie britských autorů Lewise, Sayera a Shieldse, kterou 1. února v české premiéře uvede Městské divadlo Kladno v režii Jaroslava Slánského. Hra o nelehkém inscenování pravé anglické detektivky, která objevuje nebývale vtipné možnosti divadla na divadle, obdržela cenu Lawrence Oliviera za nejlepší komediální text roku 2015.

Běsi se budou hrát v hledišti

Na scénu libereckého Divadla F. X. Šaldy se po více než padesáti letech vracejí Dostojevského Běsi. V dramatizaci a režii Dodo Gombára je uvádí činoherní soubor v neobvyklém scénickém pojetí, kdy diváci usednou na jeviště a herci budou hrát v hledišti Šaldova divadla. Premiéry se uskuteční 1. a 3. února.

Pražský soubor Divadlo Letí, který se specializuje na uvádění současných dramatických textů, obohatí pražský repertoár 1. února inscenací s dlouhým názvem Europe Connexion: Evaluace kvality a etiky v evropských veřejných zakázkách. Hra hvězdy současné francouzské dramatiky s rumunskými kořeny Alexandry Badey líčí vzestup a sestup evropského agrolobbisty. V režii Adama Svozila bude mít Europe Connexion českou premiéru 1. února ve Vile Štvanice v pražských Holešovicích.

Retro muzikál Šakalí léta podle novely Petra Šabacha a s hudbou Ivana Hlase nastudovalo Horácké divadlo v Jihlavě. V režii Petra Šimáka a choreografii Pavla Strouhala se představí celý soubor. Roli Bejbyho hraje Jan Burda. Premiéra se uskuteční 2. února na Velké scéně.

Hra o mobbingu v ostravském Divadle Mír

Ostravské Divadlo Mír zvolilo hru současného britského dramatika Mikea Bartletta Bull. Psychologické drama odehrávající se v korporátním prostředí pojednává o mobbingu neboli šikaně na pracovišti a premiéru bude mít 2. února.

Pražské Divadlo v Dlouhé uvede 2. února premiéru dramatizace románu Jana Otčenáška Romeo, Julie a tma. Autorkou divadelní adaptace a režie je Hana Burešová. V tragickém příběhu lásky studenta a židovské dívky odehrávajícím se v temné atmosféře válečné Prahy hlavní role ztvární Pavel Neškudla a Marie Poulová.

Janáčkova opera brněnského Národního divadla nastudovala Verdiho operu Don Carlos s domácím i zahraničním obsazením sólových rolí. Pod taktovkou Jaroslava Kyzlinka a v režii Martina Glasera titulní roli ztělesní v alternaci Luciano Mastro a Arturo Martín, Alžbětu z Valois Linda Ballová a Charlotta Larssonová, krále Filipa II. Jiří Sulženko a Federico Sacchi. Premiéra se koná v Janáčkově divadla 2. února.

A na Nové scéně Divadla J. K. Tyla v Plzni bude mít v sobotu premiéra Lehárova opereta Veselá vdova, jejíž inscenace vznikla v koprodukci s pražským Hudebním divadlem Karlín.