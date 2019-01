František Cinger, Právo

Je to mladý muž, programátor, počítačový hacker a aktivista. S dalšími postavami žije ve světě, ve kterém se jezdí s Uberem a ubytování se shání přes airbnb. Setkání lidí se svolává hesly H&H či PnP, což znamená high and horny (sjetý a nadržený) a party and play – (párty a hraní si).

Hrdinkou knihy je i Eva, která si jako au pair vydělávala a vzdělávala se v rodině v Oxfordu. Daniel je stárnoucí Američan, prožívající se svou Clare bouřlivější vztah. Ta je o dvacet let mladší, Wang je Číňan, Danův americký přítel, rovněž ovládající průnik do virtuálního světa.

Obal knihy

FOTO: Cosmopolis

Je zřejmé, že autorovi šlo o jistý modelový příběh: mládí i stáří, Česko, USA, Čína, i Rus se ke konci mihne. Adam a Eva, biblicky naši prarodiče. Wang je také snad nejčastější příjmení nejpočetnější země světa, nosilo ho hodně historicky významných osobností. Možná že snaha napsat v určitém slova smyslu univerzálně platný příběh limitovala Petrovovy možnosti víc, než by chtěl.

První jeho kniha se jmenuje Muž, který nevrhá stín. Využil v ní poznatky a zkušenosti ze světa politiky. I v ní se v diskusích o podobě dnešního globalizovaného světa, jeho rysů i rizik projevuje až cynický pohled na možná řešení.