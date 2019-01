Stanislav Dvořák, Novinky

Převážně dámská rocková sestava Gaia Mesiah byla začátkem nového tisíciletí hodně oblíbená a uznávaná. V roce 2011 se rozpadla, ale teď je zpět v plné síle.

Novinka Excellent Mistake se přibližuje debutové desce Ocean, tvrdí kapela. Do nahrávky se prý podařilo přenést „nakažlivou energii”.

„Excellent Mistake je skutečným odrazovým můstkem z naší minulosti do současnosti a do naší budoucnosti. Zesílili jsme jako skupina i osobně jako jednotlivci a z naší hudby je to cítit,“ míní o novince baskytarista Josh.

Gaia Mesiah

FOTO: Warner Music

Kytaristka Morella řekla: „Pro mě nové album znamená tvůrčí satisfakci, naplnění hudebních vizí, jakousi sklizeň dávno zasetých a pozvolna zrajících témat.“

„Nová tvorba byla z mé strany ovlivněna osobním vývojem, kterým jsem procházela hlavně během uplynulých dvou let. Nazvala bych to osobní transformací, kdy jsem se rozhodla převzít odpovědnost za svůj život, což znamená podílet se na věcech aktivně. Je štěstí, že člověk má v takovém období možnost se realizovat a tu energii, která je těžko uchopitelná a popsatelná, směřuje do něčeho, co má takovýhle výsledek. A ten se mi líbí, fakt moc,“ dodala zpěvačka Marka.