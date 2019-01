Stanislav Dvořák, Novinky

„Konečně jsem dostal klíčky od auta,“ zavtipkoval Reitman junior na Twitteru. Film prý bude další kapitolou původní série a v kinech by měl být v roce 2020. Na scénáři už pracuje a potvrdil, že nepůjde o žádný restart, ale že bude pokračovat v mantinelech původního příběhu.

„Vždycky jsem se považoval za prvního fanouška Krotitelů duchů, když mi bylo šest a navštěvoval jsem natáčení,“ řekl Reitman magazínu Entertainment Weekly. „Chtěl jsem udělat film pro všechny ostatní fandy.“

Krotitelky duchů vyvolaly rozpaky.

FOTO: Falcon

V roce 2016 přišlo do kin podivné pokračování, které propadlo. Bill Murray, Harold Ramis a Dan Aykroyd už nebyli hlavními hrdiny, nahradily je Melissa McCarthyová, Kristen Wiigová, Kate McKinnonová a Leslie Jonesová. Příběh neměl pevné základy, scénář neobsahoval jedinou novou myšlenku, která by svět Krotitelů duchů nějak rozšířila a udělala zajímavým pro diváka roku 2016. Nové hrdinky v podstatě jen opakovaly to, co dělali krotitelé duchů před třiceti lety, a hádaly se u toho. Filmu chyběl kvalitní humor i napětí a kritika ho přijala chladně stejně jako diváci.