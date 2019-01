Jan Šída, Právo

Ta si s nimi dala opravdu velkou práci a snažila se, aby se každý co nejvíce přiblížil duchu původního textu. To je věru nadlidský úkol, protože Dylan je neřízená střela a pracuje s jazykem tak, jak se mu momentálně zachce. A to nejen co do využití různých přímých či nepřímých odkazů (na beatniky, americké dobové reálie, kovbojské legendy i biblické příběhy), ale zároveň pružně mění už dávno napsaný text podle nálady.

Zbavitelová však překládala autorizované verze, které se mohou lišit (a často se i liší) od těch zpívaných naživo, takže čtenář může občas ztratit nit, když u toho poslouchá skladby z alba.

Obal knihy

FOTO: Argo

Ještě více může být tuzemský fanoušek Dylanových písniček překvapen v případě, že je má zafixované v českých verzích. Před několika lety třeba vyšlo album Dylanovky Roberta Křesťana a Druhé trávy s překlady od Křesťana, Vyčítala a Wabiho Daňka.

Nejmarkantnější je to pak u notoricky známé The Times They Are A – Changin’, tedy Časy se mění. Původní verze působí jako krysařův varovný žalm o vyřčené kletbě a změně stávajícího řádu, zatímco text Zdeňka Rytíře ze šedesátých let pro The Golden Kids jako krotká moralistická agitka.

Jistě, Dylan má ve svých textech jistá morální poselství, ale vždy je dokáže zabalit do obrazů či podobenství. To je třeba případ Subterranen Homesick Blues, která působí jako klipový sled pouličních událostí. Jindy popisuje osudy psanců či desperátů, jako v případě Wanted Man, kterou proslavil i countryový bard Johny Cash. Nebo se pozastaví nad vztahem muže a ženy. Příběh, tak jak ho popsal v písni Tin Angel, je však více nasáklý temně rudou krví než průzračnými a ušlechtilými city.

Bylo by chybou přistupovat ke knize jako k přesnému převyprávění Dylanových vizí. Je nutné počítat s tím, že se písničkářovy původní ideje částečně ztratí v překladech. Sama autorka na konci knihy upozorňuje, že kvůli zachování přesnosti texty nerýmovala.

Možná by stálo za to vybrat jeden text a nechat ho přebásnit několika zkušenými textaři, jak k tomu došlo u známé Apollinairovy básně Most Mirabeau (tři různé verze) v knize moderní francouzské poezie Velké trojhvězdí.