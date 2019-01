Alex Švamberk, Novinky

Jak těžké bylo rozhodnutí obnovit Dunaj?

Vladimír: Bylo to úplně lehké, jenom to trošku trvalo. Museli jsme se dostat na to správné místo, kde jsme to tak všichni cítili. Pak už bylo lehké se rozhodnout

Proč k tomu došlo až nyní, když už jste před čtyřmi lety dali bez Koudelky dohromady Dunajskou vlnu?

Josef: Vladimír to řekl, šlo o to, aby se sešel čas a místo, aby nastala správná doba. Tím pádem bylo rozhodnuto a my už jsme v tom nemuseli nic dělat.

Chystáte nové skladby?

Pavel: Zkoušíme nové věci. Právě jsi nás přistihl na zkoušce. Pilně pracujeme. A nové věci budeme hrát už teď na koncertech, kterými zahajujeme návratové turné. Některé jsme už hráli v prosinci a teď budeme dodělávat další, takže to vypadá, že bychom mohli zahrát pět nových písniček.

Josef: Ty zahrajeme určitě.

Dá se očekávat i nové album?

Josef: Stoprocentně bude nová deska. Když chceme hrát a existovat, tak nemůžeme oprašovat minulost. Baví nás to, a tak děláme nový věci. Chce to novou energii, takže nás čeká nahrávání.

Ale mnozí půjdou na koncert kvůli starým skladbám, Dunaj dlouho nehrál.

Pavel: V tom je samozřejmě nezklameme. Na koncertech nabídneme průřez tvorbou ze všech nahrávek, protože jde o kontinuitu, ale zároveň pracujeme na nových skladbách.

Josef: Taky záleží na tom, koho se ptáš. Mě se hned ptali - a co dál? Když se zeptáš někoho, kdo chce slyšet jenom starý písničky, tak přijde na ně, ale já si myslím, že je spousta lidí, které naopak zajímá, kam to bude směřovat.

Pavel: Bude to pozvolné nabalování. Jestli budeme teď hrát pět nových písní a celkově dvacet dvaadvacet, tak procento zastoupení nových v programu je zatím malé, ale postupně se budou přidávat. A nahrávání případné desky není otázka měsíce, dvou. Nahrajeme ji, až to bude pěkně usazené, až si to všechno najdeme, ale vyjeli jsme už teď. Proč to odkládat, když jsme se rozhodli, že do toho jdeme.

Jak obtížné je zvládnout Kolšovského pěvecké party, když byl jeho projev velmi osobitý?

Vladimír: Ta otázka směřuje na mě. Je to nemožné a nemožné věci se nemůžou udělat, protože měl jiný hlas, jiný výraz, jiné možnosti, takže já ctím jeho přístup, ale musel jsem si najít svou cestu, abych písně po něm mohl zpívat a měl jsme z toho pocit, že to je správné.

Nekomplikuje to, že Jirka se mohl soustředit na zpěv, zatímco ty současně hraješ?

Vladimír: Klidně řeknu, že je těžké hrát na basu polyrytmy a do toho zpívat melodickou linku. Musím to nazkoušet, ale mám tady dva vokalisty, který mě podporují, a to se hned líp zpívá.