Stanislav Dvořák, Novinky

Nový Star Trek měla točit režisérka S. J. Clarksonová. Americké servery nadšeně hlásaly, že první žena režíruje Star Trek, ale projekt byl zrušen.

Jak dodal server Forbes, herci Chris Pine a Chris Hemsworth zjevně odmítli snížit si honorář a studio Paramount mělo pocit, že málo vydělá. Film, který by zřejmě stál stejně jako Transformers, ale určitě by tolik nevydělal, tedy strčilo do šuplíku.

V roce 2017 studio Paramount naznačilo, že Star Trek bude točit dokonce Quentin Tarantino, který vznesl požadavek, aby film byl do 17 let nepřístupný. Něco takového se ve světě Star Treku ještě nestalo a pravděpodobně ani nestane. Většina velkorozpočtových sci-fi a fantasy se orientuje na mládež a hollywoodská studia mají příliš velký strach, aby jim komise filmy neoznačila za „R“, protože tím přijdou o peníze. Někdy hotové filmy upravují a zakrývají nahotu nebo krev kvůli mírnějšímu hodnocení.

Seriál s Peckem



Ethan Peck

FOTO: Profimedia.cz

Televizního seriálu Star Trek: Discovery se však problémy netýkají. V nové řadě hraje postavu Spocka Ethan Peck, vnuk herce Gregoryho Pecka. Ethan Peck se svému dědečkovi poměrně dost podobá, i když jeho slávy nedosáhl.

Nový Star Trek: Discovery produkuje Alex Kurtzman, který prozradil, že příběh se odehrává časově před původním Star Trekem a dojde na setkání kosmických lodí Discovery a Enterprise.

Spock je potomkem lidské matky a mimozemského (vulkánského) otce. Neprojevuje emoce, ale občas se jeho lidská polovina dostane na povrch. Je mimochodem také nejoblíbenější postavou kultovního podivína Sheldona ze seriálu Teorie velkého třesku.