Jmenuje se Laura Pergolizziová, používá umělecké jméno LP a jakmile vstoupí na pódium a začne její koncert, stane se z útlé černovlásky ztělesnění poctivého poprockového písničkářství, které je nadčasové. Funguje to tak ostatně i na studiových nahrávkách.

Její nové album Heart To Mouth vyšlo v prosinci loňského roku a je páté v její diskografii. Úkol dostalo těžký. Má v lepším případě prohloubit úspěch předcházející desky, v tom horším ho potvrdit.

Kryla se vysavačem

Když byla Laura malá, styděla se za svůj hlas. Kdykoli se rozhodla zazpívat si pěkně od plic, kryla se zvukem zapnutého vysavače nebo travní sekačky. Dávalo jí to jistotu, že si před svým okolím neudělá ostudu.

Tyto okamžiky jsou už dávno pryč. LP přivádí na koncertech svým zpěvem diváky k blaženým pocitům souznění, strhává je ke společným pěveckým výkonům a docela klidně si může i tu a tam oddechnout, protože znají její texty i melodie nazpaměť a její práci u mikrofonu na chvíli klidně zastanou.

První nápady na novou desku začala sbírat již v roce 2017. Potom na ní znovu spolupracovala s producentem Mikem Del Riem (práci s ním okusili třeba Kylie Minogueová, Selena Gomezová, Christina Aguilera, Eminem či X Ambassadors) a skladatelem Nathanielem Campanym.

„Za ty roky jsem již zjistila, co chci pro sebe, co chci říci, co chci předat. A navíc teď mám tvůrčí svobodu. Nemusím nikoho žádat o povolení, mohu být takovou, jakou být chci. A psát o tom,” vysvětlila LP.

Na Heart To Mouth zpívá o lásce, touze, strachu, lítosti a vykoupení. „Mám štěstí, že tomu moji fanoušci rozumějí. Vidí a slyší, že jsem si prošla nepříjemnými momenty, než jsem se dostala až sem. A oceňují to, protože tím všichni procházíme, od kolébky do hrobu. A já o tom zpívám. Pokud se vám to líbí, skvěle. A pokud ne, je to jedno,” sdělila upřímně LP.

Další kapitola o rozlámaných srdcích

Je obdařena silným hlasem s výrazným, přitom tak nějak jemným chrapotem, jenž je ve výsledku mnohem pronikavější než křiky mnoha jiných. Je také mistryní klidného písničkového dramatu, ve kterém obsahem slov a emocemi v interpretaci líčí celé spektrum pocitů, jež na člověka v životě číhají. Každá její skladba na desce takové drama je. Jsou v nich její vlastní příběhy, z čehož pramení neoddiskutovatelná autenticita.

Třeba v baladě Recovery zpívá o rozchodu a zradě s takovou naléhavostí, až se zdá být její bolest v éteru hmatatelná. The Power nabízí sympatickou dávku akustické kytary, exponovaný zpěv a expresivní melodické linky, One Night In The Sun je klidná a vznešená, Special má nádech osmdesátkového popu a Girls Go Wild je hravě nezávazná. Sprška rockové energie je v písních Dreamer a Hey Nice To Know Ya, emotivní vokální výbuchy v Shaken.

Deska je pevná sada písniček s intimním a poutavým charakterem. Po produkční stránce jsou velmi barevné (ruku k dílu přiložili i další producenti), nicméně LP je svým výrazem elegantně spojuje tak, aby se na široké ploše kolekce funkčně doplňovaly.

Předešlé album Lost On You přišlo v pravý čas. Bylo to v okamžiku, kdy se pop kvůli přebujelé lásce studiových kouzelníků k produkčním trikům rázně odděloval od rockového světa a vytvářel vlastní, a to velmi syntetický. LP tehdy oba proudy spojila, a činí tak mimoděk dál.

Na Heart To Mouth to už ale není hlavní vklad. Šlo především o to dokázat, že má dost sil na další cestu a také dost písničkových nápadů. Byť se při tom tak trochu zadýchala, na konci desky zvedá palec nahoru na znamená toho, že takhle to mělo být.

LP: Heart To Mouth Universal Music, 45:57

Hodnocení: 80 %