Letos přijede třeba americký smyčcový Kronos Quartet, který obdržel i cenu Grammy. Tvoří ho houslisté David Harrington a John Sherba, hráč na violu Hank Dutt a violoncellistka Sunny Yang. Hrají moderní klasiku, avantgardu, minimalismus, folk, rock i world music a zahráli si s nimi třeba David Bowie, Laurie Anderson, Björk, Dave Matthews a Paul McCartney.

K nejlepším jazzovým klavíristkám patří Hiromi Uehara, která se nebojí exprimentovat s rockem a klasikou. Dále je tu sardinský trumpetista Paolo Fresa a nebo Shabaka Hutchings a jeho Sons of Kemet, kteří s hráčem na tubu Theonem Crossem a dvěma bubeníky spojují jazz v experimentálních kombinacích s hip hopem, grime, punkem, afrobeatem, dubem, africkou diasporou, karibským calypso a ska.

Uznávaný je i norský trumpetista Mathias Eick, který přiveze melancholické melodie. Dlouho hrál u Jaga Jazzist a psychedelických post-rockerů Motorpsycho.

Dále do Ostravy dorazí The Cure, Rag'n'Bone Man, Mogwai, Mariza, Shaka Ponk, Xavier Rudd, Tom Walker, Lewis Capaldi a mnoho dalších.

„Takto skvěle obsazený žánr jazzu jsme v historii Colours of Ostrava ještě neměli - co jméno, to velká osobnost, která nabídne našim návštěvníkům neopakovatelné hudební zážitky. Ať už půjde o Hiromi, jejíž divoká virtuozní hra na klavír je považována za ´přírodní´ zázrak, nebo o nezařaditelné Sons of Kemet s dvěma bubeníky navíc,” řekla ředitelka festivalu Zlata Holušová.

