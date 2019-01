Stanislav Dvořák, Novinky

Velké Británii vládla královna Anna v 18. století. Byla plachá, přehlížená a nepříliš vzdělaná, což z ní činilo perfektní oběť manipulátorů. Její jedinou oporou v životě byla lady Sarah a jejich vztah postupně přerůstal až do jakési milostné symbiózy.

Sarah se díky tomu dostala do nejvyšších kruhů britské aristokracie a za nejistou královnu prakticky vládla. Zpoza královnina trůnu činila všechna důležitá rozhodnutí ohledně chodu státu a probíhající války o španělské dědictví, popsal zápletku distributor filmu Cinemart.

Sarah podcenila svou sestřenici Abigail, která na dvůr přijela prosit o práci služebné poté, co její rodina zbankrotovala. Ctižádostivá Abigail mohla ohrozit její roli královniny favoritky. Do českých kin vstoupí Favoritka 24. ledna.

Rami Malek podal v roli Freddieho Mercuryho přesvědčivý výkon.

FOTO: Twentieth Century Fox Film Corporation

Z hereček jsou nominovány kromě Colmanové i Glenn Closeová (Žena), Lady Gaga (Zrodila se hvězda), Viola Davisová (Vdovy) nebo Melissa McCarthyová za Can You Ever Forgive Me? (Dokážeš mi někdy odpustit?), z mužů jsou to Christian Bale (Viceprezident), Rami Malek (Bohemian Rhapsody), Viggo Mortensen (Green Book), Bradley Cooper (Zrodila se hvězda) a Steve Coogan (Stan & Ollie).

Sedm nominací na ceny mají filmy A Star Is Born, First Man, Roma a Bohemian Rhapsody o Freddiem Mercurym a skupině Queen. Poslední snímek už má dva Zlaté glóby a ohromný komerční úspěch. Zvláště v Česku je návštěvnost fenomenální, snímek je v kinech už deset týdnů a osm týdnů byl nejnavštěvovanější. Celkem má přes 1,1 milionu diváků.