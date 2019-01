Stanislav Dvořák, Novinky

Na koncertech zazní hity skupiny Marsyas jako Zmrzlinář, Dům z obilí, Dívka z plakátu, Hrnek a Slunce a déšť a také ty ze sólové tvorby Oskara Petra. Některé odzpívá autor, jiné klávesista a kytarista Ondřej Fencl. Doprovázejí je Matěj Belko na baskytaru, Jakub Nývlt na bicí a Josef Štěpánek alternovaný Matějem Morávkem na elektrické kytary.

„Sestava z nedávných let a hlavně ty písně nám všem chybí, tak jsme rádi, že to dopadlo a scházíme se zase na pódiu s Oskarem. Bohužel už bez Zuzany Michnové, přirozeně tedy nehrajeme její písně, ale oskarovky, jichž je naštěstí také dost a jsou podobně krásné, plus já jako koření zpívám tři nesmrtelné písně Petra Kalandry. Oskar pěje v životní formě, kapela krásně šlape, trojhlasy ladí, moc nás to baví,“ řekl kapelník Ondřej Fencl.

Oskar Petr vedle Marsyas složil i řadu mainstreamových hitů pro jiné (Medvídek, Chci zas v tobě spát, Hříšná těla křídla motýlí). V roce 2003 vydal sólové album Fabrica Atomica a o deset let později navázal neméně zdařilou kolekcí Jsme starý jako děti (2013).

Turné začne 20. 1. ve Strunkovicích nad Blanicí a navštíví 26. 1. Nové město na Moravě, KD (+ 5P Luboše Pospíšila) 21.2. Čelákovice, KD (+ 5P Luboše Pospíšila) 22.2. Brno, Mersey, 23.2. Olomouc (Flora), 7.3. Ostravu, Parník, 8.3. Vysoké Mýto, M-klub, 12.3. Tloskov, sál psychiatrické léčebny, 18.3. Prahu (Malostranská Beseda), 12.4. Chotěboř (Panský dům), 4.5. Tábor (náměstí – slavnosti), 8.6. Kladno, festival Kladenské dvorky, 14.6. Budišov nad Budišovkou, festival Letnice, 15.6. Beroun, 15.6. Velešín, festival Pomalší, 13.7. Staré město pod Sněžníkem, Bioslavnosti, 16.8. Chotěmice, Vesnický klub V. Koubka, 1.9. Teplice, festival Divadlo na zámku, 9.10. Trutnov, Uffo (+ 5P Luboše Pospíšila a Hromosvod) a 26.10. Konstantinovy lázně, KD.