Miroslav Homola, Právo

„Na zdejší scénu nás zdejší divadlo pozvalo už před několika léty poté, co u nás v Brně viděli představení Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť. Německým divákům se naše provedení líbilo a od té doby zde hostujeme pravidelně. Vždy se jedná o představení, které si sami vyberou. Zdejší divadlo pracuje na stejném principu jako my, tedy jde o divadlo městského typu, které má více scén. Původně jsme zde měli s jedním představením, tehdy bylo o Velikonocích, obohatit jejich repertoár. Ovšem nakonec se jim náš výkon natolik líbil, že sem už zhruba devět let zajíždíme na začátku ledna, což se ukázalo jako výhodný termín a hrajeme od tří do osmi představení jednoho titulu,“ uvedl k pravidelnému hostování v Německu režisér Horečky a ředitel brněnského divadla Stanislav Moša.

Letošní muzikál se stejně jako většina předešlých hraje v němčině s písničkami v angličtině. Výjezd je logisticky poměrně náročnou záležitostí, kdy se na přípravě a realizaci podílí celkem zhruba osmdesát lidí.

„Zpětnou vazbou pro nás není jen potlesk vyprodaného hlediště, ale i kritiky, které nám vždy posílají. A je příjemné, že už opakovaně jsme se dočetli, že Brno přivezlo do Ingolstadtu to nejlepší, co zde bylo k vidění. Loni tak byl například hodnocen Titanik, předloni Johny Blue. Jen jednou, kdy jsme hráli v češtině s německými titulky, jsme dostali dva nespokojené dopisy, kdy si diváci stěžovali, že nerozuměli. Celkově je však evropské divadelní prostředí velice kruté a kdybychom zde propadli, tek už si tady určitě příští rok nezahrajeme a taky by utrpěla naše reputace i jinde,“ dodal Moša.

V konkurzech se svými kolegy pro každé takové představení vybírá některé hlavní role z německých či německy mluvcích herců. Loni to bylo například pět postav, letos si hlavní roli (Toni Manero) zahrál německy mluvící Ital Filippo Strocchi, kterému byla partnerkou (Stephanie Manganová) Nathalie Parsaová, třetí „cizinkou“ v brněnském provedení (Annette) byla Angelika Erlacherová.

„Při hostování se vždy snažíme o maximální úroveň kvality jazyka, ve kterém hrajeme, proto ty konkurzy,“ vysvětlil režisér s tím, že inscenace vlastně vzniká kvůli cizojazyčnému nastudovaní i kvůli zapojení nových zahraničních herců prakticky od začátku. Už nyní se například jedná o titulu, o který Němci projevili zájem pro leden příštího roku a o reputaci nemusí mít po německém vystupování Brno rovněž obavy.