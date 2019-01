Stanislav Dvořák, Novinky

„Roman je člověk, který si užívá života po stránce žen. Dobrého po málu aneb všechno se přejí. Najednou mu v jeho věku, kolem padesátky, chybí možná nějaký přístav, a tak vítá situaci, která je velmi zábavná, absurdní - že by dokonce tu rodinu na starší kolena mohl mít. Je otázkou, jestli je jako celoživotní starý mládenec vůbec připraven na to, házet si míčkem s malým děťátkem,” řekl Hanák.

„Ráno se (Tomáš Hanák) vybelhá z postele, pak se rozchodí, napřímí v zádech, vtáhne břicho. Pak si nakape do očí nějaké kapky, zubním kartáčkem si zvedne obočí a pak se na sebe podívá: Hmm? Pořád málo. A ne, jde to! Přeháním, necítím se nijak špatně. Je to dobrý. Když mám za partnerky Ivanu Chýlkovou a Vandu Hybnerovou, tak ono to jde velmi dobře. Samozřejmě, kdybych měl za partnerku nějakou mlaďoulinkou krasavici, které je třiadvacet, bylo by to těžší. Tím se ale nechci nijak dotknout těhle nádherných ženských, které mi jsou bližší,” dodal.

Tomáš Hanák

FOTO: Bontonfilm

Hanákův Roman se ve filmu vetře do mileneckého vztahu Ivany Chýlkové a Vandy Hybnerové, prozradili tvůrci. Mnohem většího psychopata ale hraje Jaroslav Plesl.

Režisérka Ceny za štěstí Olga Dabrowská tvrdí, že vypráví o lidech, kteří cestu ke svému štěstí někde ztratili a pokoušejí se ji znovu najít. Samostatné osudy několika hrdinů se postupně propletou a někteří se nakonec štěstí nečekaně dočkají.

Film vstoupí do kin 10. ledna.