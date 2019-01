Jaroslav Špulák, Právo

Teoreticky by mělo jít v obou případech o poslední koncertní zastávky uvedených veličin v české kotlině. Hudební historie nás nicméně učí nedůvěřovat těm, kteří hlásí, že s muzikou končí.

Berme proto jejich vystoupení jako ta, na kterých by každý hudbymilovný fanoušek u nás neměl chybět. A klidně věřme, že v provedení dotyčných nebudou poslední.

Zpěvák Elton John oznámil poslední světové turné již v lednu loňského roku. Vysvětlil to tím, že se hodlá na „plný úvazek“ stát důchodcem. Alespoň pokud jde o živé koncertování.

„Mými prioritami jsou nyní mé děti, můj manžel a má rodina. Toto je konec,“ oznámil během lednového vystoupení na společenské události Gotham Hall v New Yorku, které bylo v přímém přenosu vysílané na YouTube, a také později na speciálních vystoupeních v Londýně a Los Angeles. Následně zveřejnil video s názvem Elton John – Farewell Yellow Brick Road: The Legacy (VR360), které v krátkosti shrnuje jeho kariéru.

Elton John už v Čechách vystupoval.

FOTO: Petr Horník, Právo

Poslední koncertní série se jmenuje Farewell Yellow Brick Road a zpěvák v rámci ní odehraje kolem tří set vystoupení v Severní a Jižní Americe, Evropě i Asii. Turné začalo loni 8. září v USA. Momentálně je Elton John v Americe, kde s koncerty skončí zhruba v polovině března.

Na starý kontinent se přesune se startem měsíce lásky. Již 1. května vystoupí na prvním ze dvou koncertů ve Vídni, následuje zastávka v polském Krakově a hned poté přijde na řadu set v Praze.

„Živé koncerty mě nabíjejí. Jsem nadšený a zároveň cítím velkou pokoru, že mohu stále hrát a zpívat publiku na celém světě. Na své poslední turné chci přinést vášeň a tvořivost, které během desetiletí bavily mé fanoušky. Ukončím tak kapitolu svého koncertování,“ uvedl hudebník.

Z jeho slov je patrné, že nevylučuje další studiovou práci. Je také možné, že jakmile jeho děti, které vychovává se svým životním partnerem Davidem Furnishem, povyrostou, na koncertní pódia se vrátí. Je mu teprve jednasedmdesát let, což je věk, kdy světové hvězdy ještě většinou neodcházejí.

Elton John

FOTO: Petr Horník, Právo

Neomluvitelně a nezastavitelně

Odchod americké rockové skupiny Kiss lze brát přece jenom o něco vážněji. Kapela, která proslula vystupováním v maskách, k tomu rozhodnutí dospěla po zralé úvaze a také s ohledem na to, že její koncerty jsou obrovská podívaná se spoustou rekvizit a efektů.

Vykonávat je je velice náročné, nicméně členové kapely si nedovedou představit, že by je nabízeli v okleštěném provedení, kdy by si zkrátka slevili z toho, co dělali dosud. A tak se raději rozhodli skončit. V nejlepším, dokud jim slouží síly.

Jejich několik let trvající koncertní série ponese název End of the Road a kapela ji pojímá vskutku velkolepě. Hrát bude například i v zemích, v nichž dosud nevystoupila.

„Vše, co jsme vybudovali a co jsme dobyli za poslední čtyři desetiletí, by se nikdy nestalo bez milionů lidí na celém světě, kteří během těch let zaplnili kluby, arény a stadiony. Toto bude největší oslava pro ty, kteří nás viděli, a poslední šance pro ty, kteří ne. Kiss Army, všichni fanoušci kapely, na posledním turné se rozloučíme vůbec největší show a odejdeme přesně tak, jak jsme přišli. Neomluvitelně a nezastavitelně,“ uvedla kapela ve svém prohlášení.

Koncertní turné odstartuje poslední lednový den v kanadském Vancouveru. V Severní Americe bude probíhat až do 13. dubna. Potom si kapela dá pauzu a následně vyrazí do Evropy. Již 27. května vystoupí v Lipsku a o dva dny později ve Vídni.

Kiss

FOTO: Milan Malíček, Právo

Kytarista a zpěvák Paul Stanley řekl, že Kiss už zřejmě nenahrají ani další nové album. I to svědčí o tom, že kapela to s důchodem myslí velmi vážně.

„Nemyslím si, že vydáme něco nového. Když se nějaká skladba váže k vaší minulosti, je to jako momentka z určitého období života, a to nenahradí něco jiného jen tak za noc. Je zajímavé, že skladby jako Modern Day Delilah nebo Hell Or Hallelujah jsou rovněž dobré jako naše starší písně, ale chápu, že lidé mají silnější vztah ke starým klasickým písním,“ uvedl.

Zpěvák navíc řekl, že by do studia šel nahrávat novou hudbu pouze v případě, že by měl tu potřebu.

„Vždy je pro mě zajímavé, když se lidé ptají, jestli ještě vydáme něco nového. Přitom to přece vůbec nechtějí, protože stejně milují naše staré desky a písně. Do studia bych tedy šel pouze v případě, pokud by to naplnilo mě samotného. Myslím si totiž, že jsme zanechali dostatečný odkaz prostřednictvím toho, co jsme nahráli dosud,“ uzavřel Paul Stanley.