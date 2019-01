Stanislav Dvořák, Novinky

Chase natočil nový film s kolegou Richardem Dreyfusem pro internetovou společnost Netflix. Hraje v něm starého manažera umělců Ala Harta, který se po dlouhé době setká se svým prvním klientem z mládí, komikem Buddym Greenem (Richard Dreyfus).

Přestože Buddy už padesát let nevystupoval, Al se rozhodne, že musí společně vyrazit na turné po Americe. Dvojice cestuje po kontinentu a snaží se být „mladá“. Vystupují v zapadlých barech a kupují marihuanu od středoškoláků, brzy ale dojde i na dojemnější část příběhu.

Herec Chevy Chase se stal světovou hvězdou jako dobrosrdečný, ale lehce pomatený tatík Clark Griswold, jehož malého syna hrával dnes velmi slavný Johnny Galecki (Leonard z Teorie velkého třesku). Bláznivé dovolené v Americe i v Evropě byly vtipné i komerčně úspěšné, žádný další Chasův film už ale nedokázal úspěch zopakovat.

Film Vánoční prázdniny (malý Johnny Galecki vlevo)

FOTO: Warner Bros

Přestože byl vytíženým hercem téměř až do současnosti, jeho další role si málokdo pamatuje. Šlo o snímky Caddyshack, Fletch, Špióni jako my, To byl zítra flám či Poslední akční hrdina s Arnoldem Schwarzeneggerem.

V novém snímku Poslední smích si s ním zahráli Chris Parnell nebo Andie McDowellová. Režie se ujal Greg Pritikin, který natočil mimo jiné filmy Totally Confused a Loutka.