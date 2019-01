Věra Míšková, Právo

Děj životopisného dramatu o drogové závislosti a otcovské lásce vychází ze dvou knih, které napsali, každý ze svého úhlu pohledu, hlavní aktéři David Sheff a jeho syn Nic. David má přitom na kontě nejen tento bestseller, přeložený do mnoha jazyků, ale také pokračování Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction (Beautiful Boy: Cesta otce synovou závislostí) a Clean: Overcoming Addiction and Ending America’s Greatest Tragedy (Čistý: Jak zvládnout závislost a ukončit největší tragédii v historii Ameriky), kterou završil léta strávená zkoumáním problémů s drogami v Americe.

V roce 2009 byl zařazen časopisem Time do žebříčku stovky nejvlivnějších lidí světa a získal řadu dalších ocenění za své úsilí v boji se závislostmi. Film, jehož scénář psal režisér s Lukem Daviesem a na němž se otec i syn Sheffové podíleli řadou rad, připomínek i otevřených zpovědí, je strhujícím a velmi autenticky působícím svědectvím.

Především samozřejmě o tom, že tragédie jménem droga může potkat i chlapce, který má půvab, milující rodinné zázemí, nejeden talent a byl právě přijat ke studiu na univerzitě. Přesto přijde něco, kvůli čemu se propadne až na dno a vůbec není jisté, jestli se od něj někdy dokáže odrazit.

Druhou silnou linií filmu je již zmíněná otcovská láska. Je tak silná, že nic na světě nedokáže Davida odradit od snahy Nika pochopit a pomoci mu, byť to vypadá téměř beznadějně a on sám se dopustí nejedné chyby.

Režisér Van Groeningen stavěl především na hereckém obsazení obou klíčových postav a vyšlo mu to výtečně. Dnes třiadvacetiletý Timothé Chalamet, který hraje Nika, je vycházející hvězda americké nejen nezávislé filmové scény a jeho talent je nevídaný. V menších rolích se představil například jako syn Matthewa McConaugheyho v Interstellaru nebo ve snímku Lady Bird. Naplno se ale prosadil rolí sedmnáctiletého Elia v romantickém dramatu Dej mi své jméno, za niž získal oscarovou nominaci.

Drogově závislého mladíka hraje s přesvědčivostí skoro děsivou. Přitom má ohromné charisma a jeho jemná tvář tvoří dokonalý kontrast k tomu, co prožívá.

Svou zatím životní roli odehrál ve filmu i Steve Carell (Sázka na jistotu, Souboj pohlaví) jako David. Jeho zoufalství je stejně přesvědčivé jako síla jeho lásky k synovi, která dokáže nakonec nad zákeřným nepřítelem zvítězit. A Carell ho hraje jako o život.

Van Groeningen nevypráví lineárně, ale pomocí mnoha flashbacků rozplétá celý osud tak, aby se divák společně s Davidem dobral podstaty problému a pochopil jeho obecnou závažnost i silný emotivní dopad na celou rodinu.

Beautiful Boy USA 2018, 120 min. Režie: Felix Van Groeningen, hrají: Timothé Chalamet, Steve Carell, Kaitlyn Deverová, Amy Ryanová a další

Celkové hodnocení 80 %