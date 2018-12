Věra Míšková, Právo

Kvalitativně spolehliví filmaři Jan Svěrák nebo Alice Nellis do letošní žně nepřispěli a ty nejzdařilejší filmy natočili buď debutující režiséři nebo ti, kteří mají za sebou tři čtyři filmy a jejich novinky naznačují, že by se mohli dál zlepšovat, protože jim je většinou do pětatřiceti let.

Čtvrtý celovečerní film Olma Omerzu Všechno bude reprezentoval domácí kinematografii v hlavní soutěži karlovarského festivalu a odvezl si Cenu za režii. Do hlavního programu ho přijal torontský festival a Česká filmová a televizní akademie ho vyslala ucházet se o Oscara za nejlepší neanglicky mluvený film.

Mezi nejlepší filmy roku patří dále celovečerní debut scenáristy a režiséra Tomáše Pavlíčka Chata na prodej, komediální studie rodinných vztahů na pozadí modelové situace. Obdivuhodně si s těžkým úkolem adaptace Čapkových Hovorů s TGM poradil v hrané tvorbě debutující Jakub Červenka.

Zdařilou studií, byť jen jedné postavy je i další nadějný autorský debut Chvilky Beaty Parkanové (předtím se jen scenáristicky podílela na slabém Andílkovi na nervy). Film má řadu chyb, zejména absenci vývoje oné ústřední postavy, ale je chytrý, slušně natočený, velmi dobře zahraný, v dialozích propracovaný a z hlediska autorčiny budoucnosti slibný.

Velmi dobrý ohlas měl i čtvrtý film Dana Svátka Úsměvy smutných mužů o chlapech, kteří se přes dno lahve dostali na dno života a snaží se zamířit vzhůru. Snímek měl dobré přijetí u diváků i kritiky a představuje ve Svátkově tvorbě kvalitativní posun kupředu.

Ze zkušených filmařů se stabilně dobře dařilo Jiřímu Vejdělkovi, který ve filmu Tátova volha přinesl vážnější téma než obvykle, ale nadhled a vtip mu zachoval.

Profesně dobrou úroveň mají film Roberta Sedláčka Jan Palach, drama Ondřeje Trojana Toman i Zlatý podraz Radima Špačka. Zajímavější jsou ale přece jen snímky jejich mladších kolegů. Bohužel zbytek tvorby, zejména té komediální, se pohybuje na nebo dokonce pod hranicí průměru, což je vzhledem k počtu 36 celovečerních hraných snímků ta výrazně horší stránka české filmové tvorby.