Jaroslav Špulák, Právo

Výrazné zviditelnění české hudby proběhlo v květnu, kdy na mezinárodní písničkové soutěži Eurovision Song Contest v portugalském Lisabonu získal zpěvák Mikolas Josef šesté místo. Písničku Lie To Me si oblíbilo hlavně mladé publikum ve čtyřiceti třech zemích, jejichž hudební zástupci se soutěže zúčastnili.

Po svém návratu do vlasti vystoupil Mikolas Josef na pražském Václavském náměstí, nicméně jeho další aktivity nejsou příliš vidět, neobjevuje se na koncertních pódiích a dává o sobě vědět sporadicky. Je to škoda, neboť v pop music se velmi rychle zapomíná. Pro nadějného zpěváka by tedy bylo lepší, kdyby byl více aktivní, vydal se na pódia a svůj talent podpořil albem.

Mikolas Josef zazářil na Eurovizi v Lisabonu.

Lenny při hře světel ve Foru Karlín v Praze

Velmi dobře si v zahraničí vedou i zpěvačka Lenny, která má podepsanou smlouvu s německou vydavatelskou společností Universal Music, a písničkáři Thom Artway či Jakub Ondra. Oba v zahraniční koncertují, Jakub Ondra má pro svá alba zahraničního vydavatele.

Tuzemskou hudební událostí roku bylo nové album skupiny Lucie. Pod názvem EvoLucie je kapela šestnáct let od toho předešlého vydala v listopadu, těsně před začátkem svého úspěšného halového turné.

Nadto se jí podařilo nahrát dobrou kolekci, která obstojí v její diskografii a samozřejmě i v české produkci. Všechny české koncerty turné Lucie, tedy jeden v Ostravě, dva v Brně a tři v Praze, byly vyprodané.

David Koller na turné skupiny Lucie

K velkým návratům patří i ten projektu Zemětřesení. Album s písněmi Jiřího Schelingera zazpívané a odehrané Alešem Brichtou, Milošem Doležalem, Vlastou Henychem a Štěpánem Smetáčkem staré pětadvacet let vyšlo v reedici a skupina se spolu s hostem Milanem Schelingerem vydala na turné. Navíc točí další desku.

Povedená alba vydalo letos několik zpěváků a skupin. K těm nejlepším patří novinky Čechomoru, Tomáše Kluse, Monkey Business, Thoma Artwaye, Xindla X, Marka Ztraceného, Support Lesbiens, Traktoru, Tří sester, Hany Zagorové, Radůzy, Progresu 2 či Mandrage.

Největší koncertní událostí roku u nás bylo červencové vystoupení Rolling Stones v pražských Letňanech. Přišlo na ně padesát tisíc diváků a byl to vskutku zážitek.

Za zmínku ale stojí i velmi povedené koncerty Arcade Fire, Iron Maiden, Pearl Jam, LP, Noel Gallagher’s High Flying Birds a dalších, též mnohé letní festivalové sety zahraničních hvězd.

Arcade Fire nabídli v Praze nezapomenutelný koncert.

Zahraniční hudba je barevná, mainstream netvoří pouze pop, nýbrž i hip-hop, elektronika, rock či některé alternativní trendy. Celkem vzato je ale již řadu let bezradná. Namísto vydávání zásadních nadčasových písniček a alb vycházejí skladby a desky dobře vyprodukované, zvukově masivní, ale bez schopnosti vstoupit do historie zásadně.

O určité roztříštěnosti světové pop music svědčí i to, že se odborníci a fanoušci ve výročních anketách neshodují na jednom či dvou jménech, ale jejich dojmy se tříští.

Jednou z hudebních hvězd roku je i zpěvačka Cardi B.

Podle listů Guardian a Independent nahrála nejlepší letošní album francouzská zpěvačka Christine and the Queens (deska se jmenuje Chris), podle amerického Billboardu americká zpěvačka Ariana Grande (Sweeteners), podle amerického Rolling Stoneu Cardi B (Invasion of Privacy), podle magazínu Esquire německý hudebník Nils Frahm (All Melody), podle listu New York Times Janelle Monáe (Dirty Computer), podle magazínu Stereogum zase Kacey Musgravesová (Golden Hour).

Za zmínku ale stojí rozhodně i alba Brita Paula McCartneyho (Egypt Station), švédské zpěvačky Robyn (Honey), britských skupin Arctic Monkeys (Tranquility Base Hotel & Casino) nebo Muse (Simulation Theory).