Vzácné a pozoruhodné bude vystoupení americké skupiny Dave Matthews Band (27. března 2019 ve Foru Karlín), která k nám běžně nejezdí. Koncerty těchto brilantních muzikantů mají skvělou pověst. Dave Matthews Band vznikl v roce 1991 v americkém Charlottesville a v zámoří vystupují v největších halách. Skupina obohacuje rockový základ o vlivy funku, jazz fusion či folku.

Z úplně jiného světa přijíždí pěvec José Carreras, který zazpívá 5. dubna v O2 areně. Sedmého až devátého dubna odehraje tři koncerty v pražské Lucerně žijící legenda, americký písničkář Bob Dylan. Každý koncert prý bude jiný, takže skalní fandové mohou zajít i víckrát.

O nic menší legendou není ani Elton John. Fenomenální popový a R&B hitmaker se zastaví 7. května v O2 areně, aby připomněl obrovské hity Candle in the Wind, Rocketman, Your Song, Sacrifice a další. Stárnoucí Elton John prohlásil, že půjde o poslední světové turné, ale podobným prohlášením se ne vždy dá věřit.

„Acid“ atmosféru devadesátých let přiveze 25. května do O2 areny funky partička Jamiroquai a hned den poté Praha značně přitvrdí - v pražských Letňanech zaburácí skupina Muse. Pátého června se v O2 areně zastaví Maroon 5 a současně ve Foru Karlín vystoupí Bryan Ferry. Šestého června ho v Karlíně vystřídají The Smashing Pumpkins.

Léto bude v Praze plné především tvrdší muziky - jedenáctého června budou v O2 areně Slipknot, sedmnáctého Def Leppard a Whitesnake, devatenáctého v Edenu Kiss a ZZ Top. Pětadvacátého června zahraje Slayer v Tipsport Areně.

Šestnáctého a sedmnáctého července vystoupí v Edenu Rammstein a osmnáctého srpna v Letňanech Metallica.

Mainstreamový pop nabídne 25. června Phil Collins v O2 areně a Sting zahraje 12. července ve Slavkově u Brna. Sedmnáctého září zavítá do pražské O2 areny pop-jazzový elegán Michael Bublé.