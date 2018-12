Novozélandská zpěvačka Kimbra: New York mě vrátil na zem

Novozélandská zpěvačka Kimbra letos vydala album Primal Heart. Držitelka dvou Grammy, jež získala za píseň Somebody That I Used To Know, kterou nahrála se švédským zpěvákem Gotyem, se příští rok chystá do Prahy. Skladby ze svých tří alb představí 14. března v Lucerna Music Baru v Praze.