Stanislav Dvořák, Novinky

„Opravdu děláme s filmovou verzí pokroky,” sdělil Idris Elba. Luther má podle něj všechny ingredience, aby divákům připomněl klasické neo-noirové filmy z devadesátých let. „Myslím, že bychom rádi použili tento model i pro film Luther,“ uvedl.

„Bude tam víc vraždění, víc aut Volvo a ještě víc mračící se Luther. Chceme se pokusit pro to získat větší publikum, dostat to do větších měřítek a možná taky do zahraničí,“ dodal.

Na otázku, kde by se mohl případný mezinárodní příběh odehrávat, neodpověděl přímo, ale uvedl, že to musí být ve velkém městě, kde je „hodně stínů“, a to se týká především evropských měst, která mívají strašidelnější atmosféru.

Bojuje se zločinem i se sebou



Pátá řada seriálu je podle něj jedna z posledních a poslouží jako „přechod“ k filmové verzi. „Vlastně bych to neměl říkat, ale bylo to designováno tak, že naší ambicí s Neilem je převést to na velké plátno,“ řekl herec.

Luther z dílny BBC patří k nejlépe hodnoceným seriálům posledních let. Vysílá ho také Česká televize. Drsný londýnský detektiv z Útvaru pro těžké zločiny bojuje se zločinem i svými vnitřními démony. Práci obětuje všechno a při vyšetřování využívá neortodoxní metody. Idris Elba byl za svůj herecký výkon oceněn i Zlatým glóbem v kategorii nejlepší herec v televizní minisérii nebo televizním filmu.