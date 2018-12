ČTK

V případě úspěšného dokončení jednání by se Trutnoff Open Air uskutečnil v obvyklém termínu kolem 21. srpna v Pisárkách nedaleko pavilonu Anthropos. „Nejspíše by se festival konal v roce 2020, ale my jsme připraveni to dokázat i v roce 2019. Musely by se však vyřešit některé nevyjasněné majetkové vztahy, kdy část pozemku patří ministerstvu obrany. Každopádně se hledají cesty, jak festival přemístit do Brna, kde cítím vůli a chuť se domluvit,” sdělil Věchet.

S uspořádáním festivalu souhlasí i náměstek primátorky Robert Kerndl (ODS). Brněnští Piráti prosadili festival jako jeden z bodů do programového prohlášení nové koalice. „Jednali jsme spolu několikrát. Požádali jsme organizátory o doplnění podrobného konceptu festivalu. Jako nápad se mi to líbí, ale musíme se pobavit o dramaturgii a financování, což momentálně řešíme,” uvedl pro Deník N brněnský radní pro kulturu Marek Fišer (Piráti).

Nové místo pořadatelé slavného festivalu vybírali z dvaceti nabídek z celé republiky. Přírodní lokalita kolem pisáreckého pavilonu Anthropos u řeky Svratky se zdá Věchetovi optimální. „Místo má budoucnost v tom, že se na něm dá festival rozvíjet a rozšiřovat a neplánuje se tam žádná komerční nebo průmyslová výstavba, jako se nám to stalo v Trutnově,” sdělil.

Letos bez festivalu



Festival Trutnoff Open Air s třicetiletou tradicí se letos už podruhé nekonal, přírodní areál Bojiště, kde býval, má nového nájemce, v jeho okolí vznikly stavební parcely. V Trutnově měl Věchet dlouhodobé spory s místním starostou a soupeřem z komunální politiky Ivanem Adamcem (ODS). Věchetovi se akci přezdívanou Český Woodstock nepodařilo přesunout do městyse Mladé Buky, kde se proti festivalu v petici vyslovilo 80 procent obyvatel.

Poslední ročník festivalu Trutnoff v roce 2016 organizátoři věnovali nedožitým osmdesátinám Václava Havla. Exprezident Havel býval návštěvníkem festivalu, který vznikl na undergroundových základech v roce 1987. V minulosti v Trutnově vystupovali české i zahraniční kapely a hudebníci, například The Plastic People of the Universe, Mňága a Žďorp, Eva Pilarová, Faith No More, Prodigy, Iggy Pop nebo Patti Smithová.