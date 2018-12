Stanislav Dvořák, Novinky

Film The Trial of the Chicago 7 buď nevznikne vůbec, nebo mnohem později, než se čekalo. Zdroje serveru The Hollywood Reporter uvedly, že film se měl točit už v únoru, ale stál by příliš mnoho, hlavně proto, že se odehrává v roce 1968.

Sacha Baron Cohen, Eddie Redmayne a Jonathan Majors měli hrát protiválečné aktivisty, které federální vláda obvinila ze spiknutí a podněcování protestů. Nejde o typické komerční téma a historické drama je vždy drahé, takže vznikla obava, že to nedopadne nejlépe po finanční stránce.

Eddie Redmayne

FOTO: Cinemart

O filmu se mluvilo asi deset let, ze začátku ho měl režírovat dokonce Steven Spielberg, později Paul Greengrass a Aaron Sorkin. Podle zdrojů amerického serveru ale Amblin Partners pořád chtějí nějakým způsobem film realizovat, jen zatím nevědí, jak na to.

„Aaron právě adaptoval Jako zabít ptáčka, má to premiéru na Broadwayi. Aktuálně přehodnocuje své časové možnosti a závazky, aby se našel nejlepší čas a způsob, jak natočit The Trial of the Chicago 7. Zůstáváme s ním jako producenti,“ uvedla firma.