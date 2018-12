Stanislav Dvořák, Novinky

Dylan každý večer mění setlist, každý koncert je tak jedinečný. Fanoušci se podle pořadatelů mohou těšit na zásadní skladby jeho dosavadní kariéry, ale samozřejmě i na ukázky ze stále aktuální desky Triplicate, kterou vydal v roce 2017.

Bob Dylan (vlastním jménem Robert Zimmerman) už dnes patří k žijícím klasikům a nejlepším umělcům všech dob. Je i držitelem Nobelovy ceny za literaturu. Proslavily ho hity jako Blowin’ In The Wind, Like A Rolling Stone nebo Tombstone Blues a Knockin’ On Heaven’s Door. Bob Dylan mnohokrát objel svět a často navštěvoval i ČR. Celkem vydal 38 studiových alb.

Vstupenky budou v sítích Ticketportal a Ticketmaster od 14. 12. od 9:00 za 1790 - 3990 korun.