Alex Švamberk, Novinky

Co pro vás znamená hrát v Les Triaboliques?

Je to velmi dobré, protože jsme vybalancovaní. Je to skoro jako trialog na pódiu, máme společně tři hlasy. Je to velmi potěšující a nápomocné v hraní. Není to jako ta stará schémata, kdy máte zpěváka a orchestr za ním, nebo vzadu bubeníka a vepředu zpěváka. Všichni tři sedíme v řadě a jsme si rovni. To je velmi pěkné. Zbylí kluci v kapele jsou velmi hudebně vzdělaní, což mi pomáhá.

Jaké to je hrát pro vás více akusticky, když jste se věnoval punku v Amazorblades a vedl jste 3 Mustaphas 3?

Ono to zas není tak odlišné. Lu i Justin taky hráli v době punku a já a Lu jsme hráli v několika různých kapelách punk a Justinem jsem spolupracoval na různých projektech. Máme podobný způsob myšlení, i když nehrajeme stejně, ale máme podobnou velmi otevřenou minulost a kromě punku na nás působila velká britská tradice folkové hudby.

Mustaphas byli trochu hlasitější, i když to záleží i na velikosti pódia a klubu, a já cítím velmi silnou vazbu mezi hraním v 3 Mustaphas 3 a v Triaboliques, bylo to podobné v přístupu k hudbě a Justin je taky velmi otevřený, zkouší být objevitelem.

Připravujete nějakou novou desku s Les Triaboliques?

S Les Triaboliques pořád připravujeme novou desku. Je to úplná story. Otázkou je vždy jen, kdy to můžeme dělat, protože jsme docela zaměstnaní, máme odlišné projekty, zejména Lu a Justin. Rozhodně chceme nahrát novou desku Les Triaboliques. Právě doprodáváme předchozí desku, kterou jsme natočili před devíti lety. A myslím, že v příštích dnech prodáme poslední kopii nahrávky. Šli jsme do skladu vydavatelství a vzali jsme každý kus, který jim zbyl, vzali jsme všechno, a až je vyprodáme, tak bude konec, takže musíme udělat novou.

Přestože jste vytížení dalšími projekty, nyní hrajete častěji.

Ano, toto je naše druhé letošní turné, což je pro nás dobré a doufám, že budou další. Měli jsme pět let pauzu, říkali jsme tomu čas na výzkumy. Bylo pěkné a zajímavé mít několik let pauzu a pak se vrátit, protože se vracíte s novými mozky. To je dobré. Myslím, že do repertoáru zařadíme nové písně.

Takže je uslyšíme už ve čtvrtek?

Doufám v to. Nejméně polovinu by měly tvořit nové písně.