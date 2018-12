Věra Míšková, Právo

Miss Hanoi





Do Varnsdorfu přijíždí kapitán Kříž vyšetřit vraždu a brzy se ukazuje, že stopy směřují do místní vietnamské komunity. Kdosi se totiž pokoušel zamaskovat skutečný motiv. Otevřenými dveřmi do světa, v němž vládnou pravidla obchodu, rodinných klanů a hierarchií a který přehrazuje i jazyková bariéra, se mu stává mladá vietnamská policistka.

Miss Hanoi, Česko 2018, krimi, 90 min., režie: Zdeněk Viktora, hrají: Ha Thanh Špetlíková, David Novotný, Ján Jackuliak, Miroslav Hruška, Jiří Kocman a další.

Temné síly





Poté, co neznámý virus zabije 98 % všech dětí v Americe, se u přeživších 2 % dětí objeví superschopnosti, kvůli nimž jsou umístěny do internačních táborů. Šestnáctiletá dívka Ruby z tábora utíká a přidává se ke skupince teenagerů, kteří utíkají před vládou.

Temné síly, USA 2018, sci-fi thriller, 104 min., režie: Jennifer Yuh, hrají: Amandla Stenbergová, Harris Dickinson, Mandy Moore a další.

Na Stojáka v kině





Parta komiků Na Stojáka je největší a nejznámější stand up formace v České republice, která má přes 200 živých vystoupení ročně. Nyní připravila jeden jediný a nikdy neopakovaný speciální a úplně nejvíc unikátní večer nabitý humorem, natočila ho, uvedla do kina a vydává na DVD.

Na Stojáka v kině, Česko 2018, komedie, 90 min., Hrají: Iva Pazderková, Lukáš Pavlásek, Karel Hynek, Richard Nedvěd, Ester Kočičková, Daniel Čech, Adéla Elbel

Příběh koček





Kocourek Sam chce poznat svět a tak si sestaví létací stroj a vyráží na dobrodružství, o kterém se bude jednou vyprávět a točit filmy. Kocouří táta Marvin musí překonat sám sebe a vydat se na záchrannou misi. Nejen do džungle velkoměsta, ale i do skutečné divočiny plné nástrah a divokých zvířat. Má sice pomocníka, barevnou papoušici Ara, ale i tak ho čeká cesta, kde se devět kočičích životů bude hodit.

Příběh koček, Čína 2018, animovaná rodinná komedie, 90 min., režie: Gary Wang