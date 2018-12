aš, Novinky

Na singlu jsou dvě české cover verze světových soulových hitů. Skladba Stvoř ženu z mých přání, což je It´s A Man´s Man´s Man´s World Jamese Browna, už vyšla na kompilaci Best of Jaromír Löffler, kterou nabídl loni Supraphon ke stažení. Druhá píseň pak nese název Tip, tip, tip a původně ji nazpíval Otis Redding jako Fa-Fa-Fa-Fa-Fa (Sad Song). Tato píseň oficiálně nikdy nevyšla.

„Tyto dvě skladby, které jsme nahráli s kapelou Flamingo v šedesátých letech, byly připravené k vydání. Vzhledem k okolnostem však nikdy nevyšly a všechny mé písně byly navíc vyřazeny z éteru rozhlasového vysílání. Je skvělé, že po těch padesáti letech vyjdou na vinylu a dostanou se k posluchačům,“ řekl Jaromír Löffler.

Löffler, který se prosadil v olomoucké kapele Bluesmen dostal nabídku od ostravského Flaminga. Protože jeho členové současně hráli v Ostravském rozhlasovém orchestru, měli šanci nahrávat své písně a během let 1967 a 1968 natočili několik soulových coververzí.

Po sovětské invazi v roce 1968 emigroval do Švýcarska a písně s ním se nesměly vysílat. V exilu se Löffler už věnoval hudbě jen sporadicky. Situace se změnila až po roce 1989, kdy natáčel s Borisem Urbánkem. V posledních letech vystupoval nejen s ním, ale také s Bluesmen a byl i hostem na vystoupeních Marie Rottrové. Jeho zatím posledním albem je 1001 Nights s Emilem Viklickým

To nebyla náhoda, vysvětlil známý jazzový pianista: „Jarda Löffler je z Olomouce, odkud pocházím a v létě 1966 mě najal do kapely pro Oravský Podzámok. Hrával jsem tehdy v Olomouci s bigbandem RaJ Věroslava Mlčáka a to byl můj první kontakt s pražskými muzikanty, s Milanem Hejdukem, který pak bubnoval v Olympiku a basistou Jirkou Gondolánem. Jarda byl už tehdy skvělej bluesovej zpěvák - a la Ottis Redding nebo Marvin Gaye. Pak zmizel do Švýcarska. Když mě po letech oslovil, souhlasil jsem.“