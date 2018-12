Iva Přivřelová, Právo

Kostýmy pro divadlo jste navrhovala poprvé. Jak k tomu došlo?

Díky režisérovi inscenace Simonu Godwinovi, v pubertě jsem s ním chodila v Londýně do dramatického kroužku. Jednou mi zavolal s otázkou, co by moderní Kleopatra nosila za módní značky. Z toho se rozvinula konverzace o silných ženách, celebritách a političkách, protože Kleopatra zosobňuje tohle všechno, je milenka i vůdkyně, romantická figura i válečnice a bohyně. Začala jsem mu posílat fotky, bavili jsme se o tom, jak ženy vyjadřují módou svou moc, a nakonec mi nabídl vytvořit kostýmy.

Navrhovat šaty pro divadlo muselo být dost jiné než práce pro módní přehlídku.

Naprosto, modelkám řeknete, co si mají obléknout, a ony to nekomentují. Antonius a Kleopatra je tříhodinová show s dvaceti postavami, třiceti scénami a devadesáti kostýmy. Výkony jsou mimořádně fyzické, nejde o žádné předvádění šatů. Sophie Okonedová jako Kleopatra pronáší velké monology, nemůže tedy nosit žádný korzet, který by ji omezoval v dýchání.

Když na konci tahá Antoniovo tělo na velký monument, šaty jí nesmí překážet, navíc si je kaž dý večer umaže od krve, musí být tedy z kvalitního materiálu, aby se neopraly. Na tohle všechno musíte myslet. K tomu kostým ovlivňuje i psychologii postavy.

Jak?

Když si herci nasadí kostým, oblékají si i postavu. Dlouho jsem proto s nimi mluvila, abych je oblékla tak, jak vidí svou roli. Žen jsem se například ptala, jestli jejich postava nosí podpatky, mužů zase, jaké by nosili manžetové knofl íčky. Zajímaly mě všechny detaily. Těším se, že v NT Live bude vidět každá kravata a kapesníček.

Herci mají názor i na to, jaké chtějí knoflíčky?

Jistě. Když se zeptáte na pozadí jejich postavy, začnou třeba vyprávět, že jde o tradicionalistu, který by nosil manžetové knofl íčky po svém dědovi.

Co vám o Antoniovi řekl Ralph Fiennes?

Antonius je obtížný charakter. Muž velmi mocný a zároveň bezmocný vůči Kleopatře. Hrdina, který se chová i dost špatně. Mimořádná role na hraně nesympatie. Hrát takového člověka a zajistit, aby s ním diváci pořád soucítili, je náročné. Ralph je klasický herec, který se do role převtělí. Diskutovala jsem s ním o tom, jak se Antoniovy rozpory odráží třeba v barvě jeho kravaty. Nebo jak do kostýmu přeložit jeho postupnou fyzickou zranitelnost.

Evie Gurneyová

FOTO: archiv umělkyně

Nejvýraznější kostýmy má nicméně v inscenaci Kleopatra. Inspirovala jste se i známým filmem s Liz Taylorovou?

Nikdy jsem ho neviděla a Simon mi říkal, ať si ho nepouštím, ani on ho neviděl. Reagojsem na Sophiino pojetí Kleopatry a na to, co se teď nosí na červeném koberci, na kolekce McQueena, Valentina, Chanelu.

A využila jste i oblečení zpěvačky Beyoncé.

Kleopatřiny kostýmy musely být navržené brzo, protože se vyráběly ručně. Nemohla jsem určit, v jaké scéně bude co nosit, vymyslela jsem proto šaty na její romantickou náladu, na svádění, na hravou náladu… Kleopatra vyjadřuje své emoce volně, i to na ní Římana Antonia tak přitahuje.

Šaty, které nosí Beyoncé ve videoklipu k písni Hold Up, má Kleopatra na sobě, když zjistí, že se Antonius oženil. A ti, kteří je poznají, si mohou myslet, že by nejradši rozbíjela věci baseballovou pálkou jako Beyoncé v tom klipu. Obě ženy žijí veřejnosti na očích, lidi zajímá jejich soukromí. A obě si hodlají ponechat kontrolu nad svým příběhem.

Když Beyoncé vydala album Lemonade, čelila spekulacím, že ji manžel podvedl, a ona tou deskou vyjádřila, že o svém životě bude vyprávět sama. Kleopatra na konci hry říká to samé. Nenechá nikoho rozhodovat za ni, nehodlá se stát otrokem císavala ře. Mimochodem tyhle šaty se vyráběly tři týdny a jsou tak delikátní, že vždycky, když se v nich Sophie pohybuje kolem bazénu, zatrne mi.

Měla jste na kostýmy dostatečný rozpočet?

Divadlo vědělo, že půjde o velkou produkci, takže naštěstí bylo štědré. Kleopatra má být mocná a bohatá, na její šaty nemůžete použít levné látky. Když jde na konci hry do války, začne vypadat jako ikona, bohyně, poklad. Ukazuje, za co její lidi bojují.

Hra se odehrává v antice, pochází ze začátku 17. století a vy ji inscenujete v současnosti. Zamíchala jste do kostýmů všechny tyto věky?

Kleopatra nosí šaty vycházející z módy 30. let inspirovanou antickými řeckými sochami. Hodně jsem se dívala na hollywoodské hvězdy 30. let, i Kleopatra si je vědoma, že buduje svůj obraz, který mají lidé zbožňovat. A líbí se mi silueta hereček jako Greta Garbo či Marlene Dietrichová vyjadřující moc femme fatale.

Kleopatřiny šaty s kápí, které vypadají vyšívané, ačkoliv jsme kvůli času použili jen 3D tiskárnu, vycházejí z art deco a antického Egypta. Na její sametové kápi jsou natisknuté motivy skarabů, symbolů egyptského podsvětí, a můr a vážek, symbolů přeměny. Ale využila jsem i slavný portrét Shakespearovy královny Alžběty v šatech s vyšitými mořskými příšerami a rostlinami. Takže s referencemi různých dob jsem si vyhrála.

Nečekám, že je publikum zachytí, spíš to bylo pro mou vlastní radost a proto, abych mohla vyprávět příběh. Kleopatra i Antonius mají svou barevnou paletu, ona nosí barvy kosti, slunce, medu a šafránu, on písku, koření a podzimu, protože prožívá podzim svého života. Tohle všechno pomáhá vytvářet atmosféru.