kul, Právo

Lenka Graf žije na Floridě a v České republice. Aktivity dělí mezi své děti, manžela Aleše, hudbu, charitu a organizování společenských akcí. Našla si čas i na nové album a jeho vydání spojuje s nejkrásnějšími svátky roku.

„Natočit vánoční album s hudbou, kterou budu mít navždy spojenou s Vánocemi prožitými v Čechách, pro mě bylo krásným návratem do bezstarostných let mého dětství,“ popsala vznik alba.

Producentem desky je Martin Hrdinka, jenž už pracoval na prvním počinu zpěvačky.

Už od šesti let hrála Lenka Graf na klavír, zpívala v dětských sborech, studovala klasický zpěv, vystudovala hudbu a bohemistiku na Pedagogické fakultě UJEP či metodiku klavírní hry. Intenzivně studuje hudbu a zpěv i v USA, kde navštěvuje State College of Florida v programu CCD a soukromé hodiny zpěvu. Zpívala v profesionálním sboru, získala 1. místo v soutěži Teacher of Singing Association na Floridě.

Je zakladatelkou Nadačního fondu Energie, pomáhá a spolupracuje s dalšími neziskovými organizacemi. Ve svém rodném Ústí nad Labem uspořádala řadu koncertů a představila tamějšímu publiku špičkové umělce, například Štefana Margitu či Evu Urbanovou.