Jaroslav Špulák, Právo

Možná to tak má být, možná je to jediný způsob, jak se dostat do přízně dnešních mladých posluchačů respektujících muziku jen při zvukově otřesném poslechu z mobilních telefonů. Mnohé světové popové hvězdy to tak ostatně dělají programově. Imagine Dragons se ale na své novince trestuhodně vzdali byť jen náznaku autentičnosti.

Navázali tam, kde na předešlé desce Evolve (2017) skončili. Dál nejdou, stagnují. Přinášejí písničky, v nichž hrají klíčovou roli načančaná produkce a líbivost na první dobrou. Naštěstí v sobě jejich autoři i početná parta producentů ještě nosí přesvědčení, že by se na nosné melodie nemělo zapomínat, a tak se v některých písničkách objevují také.

Místy mají dokonce sílu stadionových refrénů, což svědčí o tom, že si tahle kapela vybrala místo, na kterém chce vystupovat, a přizpůsobila tomu zvuk i aranže skladeb. Natural, Zero nebo Machine mají objektivní předpoklady k tomu být hity, což se samozřejmě počítá.

Imagine Dragons: Origins

FOTO: Universal Music

Pokud se někdo rozhodne nahrát rockové album, nicméně současně hledí na to, aby písničky byly taneční a popové, poplatné zvuku doby, vznikne obvykle nahrávka, která postrádá uvěřitelnost, emoce a je jednotvárná. Origins se cosi takového přihodilo, při vší úctě k umu jednotlivých instrumentalistů a zpěvu Dana Reynoldse.

Výjimkou jsou skladby West Coast, jež v sobě má countryový nádech, leč melodickou linkou připomíná desítky jiných, Bullet In A Gun, v níž je nejzajímavější refrén ze všech na albu, a Natural, jež je příjemně zaranžovaná a evokuje lepší momenty z předešlé desky Evolve.

Origins je album, na kterém se Imagine Dragons rozhodli udržet si obecně dobré renomé, ale šli na to tou nejjednodušší cestou. Opisují ze své minulosti, přizpůsobují se přeceňovanému kouzlu produkce a na všechny strany z nich cáká strach, že by to nemuselo dobře dopadnout.

Rozkvět, odvaha nebo přijímání výzev na něm nejsou.

Imagine Dragons: Origins Universal Music, 40:02

Celkové hodnocení 55 %