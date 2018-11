Novinky

Po klidnějším a melodičtějším albu Galvany Street z roku 2017 se letos Booka Shade vrátili na novince Cut The Strings k typickým tech-housových rytmů a hlubokým basovým základům.

Kořeny Booka Shade sahající do počátku devadesátých let, kdy se Merziger a Kammermeier sešli v elektronickém projektu Planet Claire. Pak založili vydavatelství Get Phisical. Na něm vydali v roce 2004 průlomové debutové minimalistické album Memento a i úspěšný singl Body Language. Na jeho sukces navázal v následujícím roce singl Mandarine Girl. Booka Shade pak hráli před Röyksopp a v Berlíně i před Depeche Mode.

V roce 2006 vyšla druhá úspěšná dlouhohrající deska Movemnets se singly Night Falls Darko a In White Room, které nabízelo plnější sound a upevnilo jejich pozici na klubové scéně Tu Potvrdila ji třetí deska z roku 2008 The Sun & the Neon Light

Skupina ale začala více experimentovat s náladami, nabídla ke stažení album pomalých skladeb Cinematic Shades. Uvolněnější a melodičtější je i předposlední deska Galvany Street.

. Koncert Booka Shade je závěrečnou akci k projektu Music & The End of War, který připomíná 100 let od konce první světové války a vznik nových žánrů.