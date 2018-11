Stanislav Dvořák, Novinky

Kool & the Gang se mohou chlubit tím, že na rozdíl od jim podobných průkopníků funky přežili na scéně půl století a mohou dodnes přehrávat hity jako Celebration, Jungle Boogie, Get Down On It či Fresh.

Kořeny kapely sahají až do šedesátých let minulého století. Basista Robert „Kool” Bell, jeho bratr, klávesista Ronald Bell, saxofonista Dennis „D.T.” Thomas a bubeník George Brown vyšli z jazzového prostředí a postupně rozšiřovali svůj zvuk o funk, rock, disko a pop.

Vydali dohromady 24 alb a obdrželi řadu ocenění včetně dvou Grammy. Hudba Kool & the Gang zazněla i ve slavných filmech jako Pulp Fiction nebo Horečka sobotní noci, prodali milióny zvukových nosičů.

Hlavní členové sestavy, bratři Robert „Kool” Bell, Ronald Bell a jejich parťák George Brown spolu s bývalým zpěvákem Jamesem Taylorem byli mimo jiné uvedeni do americké Skladatelské síně slávy v New Yorku. Bratři Bellové a George Brown budou i lídry pražského koncertu.

Vstupenky jsou k dispozici na Ticket Live od 990 korun.