František Cinger, Právo

D. B. John:

Hvězda severu





Před dvanácti lety se Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov. Měla před sebou univerzitní studia, ale zmizela přímo z pláže. Je mrtvá? Její sestra Jenna se s tou představou nedokázala smířit. A v této souvislosti ji kontaktovala CIA se žádostí o spolupráci.

Domino, přeložil Jiří Kubělka, 450 stran, 249 Kč, e-kniha 229 Kč

Kamil Miketa:

100 let od začátku svobodného podnikání v Československu: Manažeři se lvíčkem





Publikace představuje příběhy prvorepublikových podnikatelských „es“. I jejich následovníků – novodobých Baťů, kteří po roce 1989 do dneška dělají čest České republice i daleko za hranicemi. Dokázali změnit tvář ekonomiky a dát slovu podnikání opět jeho pravý význam.

Mladá fronta, 264 strany, 349 Kč

Jan Kaše:

Šumavské tajemství nacistů

Kniha rozvíjí formou detektivního žánru příběh novináře Lukáše, který se shodou okolností dostane k záhadnému dopisu. Jeho obsah jej přivede na Šumavu do míst, která jsou dodnes opředena různými spekulacemi o tom, co zde Němci za války dělali. Zároveň se rozvíjí vztah Lukáše s krásnou, avšak trochu tajemnou pracovnicí muzea Markétou, která je do celé záležitosti hodně zapletena.

JK Books Klatovy, 511 stran

Kate Quinnová:

Alicina síť





Dvě ženy, obě nepodléhající konvencím. Jedna je špiónka pracující v síti Alice Network ve Francii během války, druhá prominentní Američanka hledající sestřenici v Londýně roku 1947. Jejich osudy se spojí v podmaňujícím příběhu plném odvahy a vykoupení.

Moba, přeložila Lenka Faltejsková. 544 strany, 359 Kč, e-kniha 249

Jaroslav Dušek, Pedro Inka, Pjér la Šé´z:

Malé vizity aneb malé vizity: Opakování je matka moudrosti





Kniha přináší nevšední možnost vtělit se do literární podoby divadelního představení. Malé Vizity jsou zásadně improvizované. Jako hmatatelná stopa existuje pouze záznam na kameru, která postavy Profesora a Doktora nabízejí internetovým divákům.

Eminent, 128 stran, 299 Kč

Tomáš Řepka:

Kapitán





Nová kniha vzpomínek a vyprávění fotbalisty, který se dnes často objevuje i v soudních síních. Stále dostává, od svých příznivců a fandů velké množství otázek.

Cosmopolis, 184 strany, 399 Kč

Miloslav Jenšík:

Stalingrad





Bitva o Stalingrad byla nejvýznamnějším střetnutím německých a sovětských vojsk na východní frontě. Šlo o mnohem víc než o jedno město. Vojáci, kteří se do sebe zuřivě zakousli v hromadách sutin z domů, v nichž ještě nedávno žili lidé, chápali, co je v sázce.

Epocha. 112 stran + 16 stran fotopřílohy, 169 Kč

Tove Janssonová:

Mumínci a čarodějův klobouk

Příběh o skřítcích muminech. Jednoho jarního rána, kdy se všichni tvorečkové probouzejí ze zimního spánku, se vydají Šňupálek a Čenich na výlet na kopec nad údolím. Na samém vršku najdou černý cylindr a přinesou ho domů. Netuší, že klobouk je kouzelný...

OneHotBook, vypráví Vladimír Javorský, CD, mp3, 3:56 hodin,

Tony S. Daniel, Jason Fabok, Rob Williams:

Liga spravedlnosti versus Sebevražedný oddíl 1:





Největší hrdinové. Nejnebezpečnější zločinci. Pro obě skupiny na tomhle světě není místo! První velká událost éry Znovuzrození hrdinů DC je tu! Členové Ligy spravedlnosti jsou ti nejmocnější a nejslavnější superhrdinové na Zemi… Ale nejsou tu ani zdaleka sami.

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 184 strany, 299 Kč