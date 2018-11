Alex Švamberk, Novinky

Jak důležité pro vás bylo natočit album o hurikánu Katrina A Tale of God's Will?

Bylo to mimořádné významné, protože jsme měl pocit, že musíme udělat vlastní prohlášení k tomu, co se stalo v New Orleans a co bychom měli udělat do budoucna.

Bylo těžší natočit toto album než jiná?

Myslím, že ano, byl to velmi osobní příběh. Na všechny, kteří jsme tam žili, to dopadlo velmi tvrdě. Pamatuju si, jak vztekle to znělo po živém nahrávání. To, co se stalo (tedy nezvládnutí pomoci ze strany úřadů - poz. red), bylo velmi emocionální, i když prvotní příčinou byla Katrina.

Tato deska nakonec žádnou cenu nezískala, ale jiné nahrávky ano. Co pro pětkrát ověnčeného Grammy znamenají ceny?

Samozřejmě, že pro mě mají cenu, protože je dostáváte za to, co jste udělal, ale není to něco, o co se snažíte, není to důvod tvorby. Je velmi příjemné být uznáván za to, co už jsem vytvořil, jsem za to vděčný, ale o tom život není. Tvořím kvůli tomu, co cítím v duši a na co mám v mysli.

Začal jste na počátku osmdesátých let v Jazz Messengers Arta Blackeyho, kde jste vystřídal Wyntona Marsalise. Co vám to dalo?

Změnilo mi to život, protože jsem hrál se svým hrdinou. Mohl jsem zblízka vidět, jak vymýšlel nový materiál, jak jsme spolu vytvářeli nové písně, jak žil, jak hrál, jak nahrával. Vedl jsem s ním velmi osvětlující rozhovory. Neumím si představit svůj život bez této zkušenosti.

Jak těžké bylo vydat se pod odchodu od Jazz Messengers na sólovou kariéru?

Když děláš takový krok, nikdy ho nemůžeš brát na lehkou váhu. Je to boj, ale měl jsem velké odhodlání, takže jsem neselhal. Ale opakuji - byl to boj získat termíny koncertů a vydávat alba. Nikdy předtím jsem to nedělal. Bylo to poprvé, co jsem to dělal a sledoval jsem, jak začínám být po zemi uznávaný.

Co pro vás znamená natáčení hudby k filmům a práce pro režiséra Spika Leeho?

Tvořit hudbu pro film je v mé kariéře radost navíc, protože to mi to dalo šanci psát pro větší soubory, pro soubory různého druhu, být tvůrčí v odlišné oblasti a hodně se při tom naučit. Práce se Spikem je klíčová, je to dar z nebes, protože je oddán tomu, co dělá a je také oddán humanitě. Někteří jsou vyvoleni tvořit film.

Ptám se, protože jste vytvořil hudbu k filmu o černošském radikálovi Malcolmu X.

Byl jsem poctěn, že jsem měl šanci to dělat. Malcolma X natáčel Spike Lee s Denzelem Washingtonem, což jsou skvělí lidé a velcí umělci a tady byli spolu. Pro mě to byloúžasný velký projekt. Hodně jsme se toho naučil.

Kdo vás inspiroval, když jste začínal?

První dva lidi, které jsme skutečně miloval, byli Miles Davis a Clifford Brown. Byli to první jazzoví umělci, které vzbudili mou zvědavost, ale mám rád všechny - Freddieho Hubbarda, Clarka Terryho a hlavně miluji Theolonia Monka.

Čemu dáváte přednost - akustické hudbě, nebo elektrifikované kapele?

Právě teď mě baví, co co dělám - hraní s elektrickou kapelou. Je to velká zkušenost, velký experiment, je vzrušující a přináší hodně zábavy.