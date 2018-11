Mafiánská sága Sopranovi zamíří do kin. Bude to retro

Podle amerického serveru Variety jedná herec Alessandro Nivola o hlavní roli ve filmu podle slavné a kritikou uznávané série Sopranovi. Film, který se jmenuje The Many Saints of Newark, má být prequelem série a odehrává se dlouho před jejím dějem, v Americe šedesátých let.