Stanislav Dvořák, Novinky

Čertí brko trochu připomíná film S čerty nejsou žerty. Začínající nezkušený čert Bonifác (Jan Cina) je tu také vyhozen samotným knížetem pekel do světa lidí a dostane úkol. Má doručit kouzelné brko, které zapisuje hříchy lidí, na pobočku pekla, kde přestalo fungovat.

Naivní čertík se samozřejmě nechá napálit a okrást místním podvodníkem (Jan Budař) a poté se také seznámí s krásnou Markétkou (Judit Bárdosová). Jejich dialogy, kde mu vysvětluje podstatu lidských vztahů a komunikace, patří k vtipným momentům Čertího brka.

Tvůrci příběh napěchovali spoustou vcelku zábavných politických narážek, které děti nepochopí, ale rodiče pobaví – např. ukradení „kompra“, které si čerti vedli na různé postavičky, slibování něčeho „zadarmo“ (zde buřty a pivo z obecního rozpočtu), svádění všech problémů na čerty nebo omezení cestování z pohádkového městečka uzavřením silnice.

Komentování politiky pomocí mytických a pohádkových postav je osvědčená metoda, kterou dělali na špičkové úrovni už kdysi „cimrmani“ a celá řada dalších autorů. Čertí brko je o něco méně humorné než Cimrman hlavně proto, že čerti sdělují své poznání o lidském světě, byť pravdivé, doslova. Málo pracují s ironií a s jemnějšími způsoby náznaků.

Také narážky na byrokracii jsou méně rozpracované, více úředních blábolů a absurdit by slušelo samotnému peklu i třeba „mluvčímu“ podvodného rychtáře. Zde je to jednoznačný obecní blb, ale mohl by být věrohodnější postavou, kdyby se vyjadřoval složitěji, úředně a třeba i užíval cizí slova, do kterých by se pak zamotal.

Filmu příliš nepomáhají průměrné písničky, které nemají pro příběh význam a nic nesdělují, naopak mu velmi pomáhá charizma a hraní Ondřeje Vetchého v roli starého knížete pekel. Umí být zábavně přísným šéfem úřadu, i trochu rozpačitým čertem, když něco nevyjde.

Celkové hodnocení: 65 %