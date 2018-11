Jaroslav Špulák, Právo

Mark Knopfler: Down the Road Wherever





Další Knopflerovo album obsahuje čtrnáct nových písní, které čerpají mimo jiné z dávných dní, kdy trávil čas s bývalou kapelou Dire Straits v Deptfordu. Knopfler i nadále patří k umělcům, kteří mají oko básníka, duši bluesmana a srdce umělece. To vše se prolíná v jeho nových písničkách.

Michael Bublé: Love





Na novém albu Kanaďan Bublé opět oživuje americké jazzové standardy. Jsou mezi nimi skladby My Funny Valetine, When You’re Smiling nebo I Only Have Eyes On You. Kromě klasiky zazpíval vlastní píseň Forever Now. Povšechně jde o velice romantické album.

Mariah Carey: Caution





Pop a r’n’b spojuje v písničkách na svém patnáctém studiovém albu americká zpěvačka Mariah Careyová. Kolekce nabízí deset nových skladeb a jejich interpretka je přednáší ve skvělé hlasové formě a patřičnou dávkou nasazení.

Tereza Mašková: SuperStar





Tereza Mašková je vítězka poslední řady vyhledávací soutěže SuperStar. Na jejím debutovém albu jsou coververze písniček, které prezentovala jak v uvedené soutěži, tak v show Tvoje tvář má známý hlas. Je to první krok v její kariéře, který vypovídá pouze o tom, že má zajímavý hlas a je slušná zpěvačka.

Mumford & Sons: Delta





Delta je čtvrté studiové album britské skupiny, která patří momentálně k nejpopulárnějším na hudební scéně vůbec. Ve svém soundu mísí s rockem a popem prvky ostrovního folklóru. Přijetí novinky je u kritiky zatím spíše vlažné, své příznivce ale kapela nejspíš tak docela nezklame.

Ondřej Ruml: Zapomenutý příběh





Zpěvák Ondřej Ruml na svém vánočním albu zpívá písničky a texty, jejichž autorem je učitel Zdeněk Bričkovský. Ten je napsal jednoho horkého letního dne a vytvořil jich dost na celé album.

The Matadors: Jubilejní edice The Matadors (1968/2018)





Uplynulo padesát let od vzniku dvou legendárních beatových alb české hudební historie – The Rebels: Šípková Růženka a eponymního alba The Matadors. Aktuálně oba počiny vycházejí v nové remasterované úpravě na CD i vinylu a s bonusovými materiály.