„Lidé se standardně mohou těšit na kvintet usměvavých, šikovných, mladých a dobrých muzikantů, kteří budou hrát takové zajímavější a ne úplně prvoplánové písničky. Uslyší několik novinek a pár aranží starých věcí. Raz, dva, tři a hop, hodina třicet a jdeme potěšeně domů,” uvedl Bárta.

Na turné, které začne 1. prosince v Uherském Brodě, plánují Illustratosphere zahrát čtyři nové skladby, které ještě nevyšly na žádném nosiči. Zatím poslední album Maratonika vydali v roce 2013.

„V lednu jdeme do studia a začneme dělat na novém albu. Jednu část bychom rádi udělali v lednu, druhou v březnu. Pak budeme mít čtyři měsíce na to, abychom vše dokončili a v záři by mohlo být hotovo. Tak vypadá ideální scénář, ale může se ukázat, že se nám ten materiál nebude líbit nebo že na to nebude čas. Ale zatím jsme z toho, co jsme připravili, tak nějak dobře vzrušení,” sdělil Bárta.

Nový bubeník



Kapela ve složení Filip Jelínek (klávesy a aranžmá), Robert Balzar (kontrabas a basa), Míra Chyška (kytara) a Martin Valihora (bicí) bude nahrávat ve studiu společně, což není dnes tak časté. „Dnes lze vyprodukovat všechno, šikovný technik a dobrý zvukař a producent mohou vzít kohokoliv na tramvajové zastávce a z kuku se udělá tralala, ale mačkat skutečné nástroje, na to lidé už nemají čas,” konstatoval zpěvák Bárta.

Nováčkem v kapele je bubeník Valihora, který účinkoval mimo jiné v kapelách Prúdy či Collegium Musicum. „Martin je velmi pestrý, co se týká jeho výzbroje, a není zatuhlý, co se týká jeho žánrové rozprostraněnosti v tom smyslu, že by měl pocit, že Led Zeppelin jsou báječní a Yellowjackets ne a naopak. Má rád a dokáže ocenit obyčejnou písničku stejně tak jako sofistikovaný přístup k nějakému modernímu typu vztahování se k rytmu. Navíc je to zábavný chlapík. Jeho jedinou nevýhodou je, že bydlí v Bratislavě a sem tam nezvedne telefon,” podotkl Bárta.

Turné Mezi vrcholy odstartovalo v březnu ve Znojmě. Kapela koncertovala napříč Českou republikou až do 23. května, kdy ukončila jarní část šňůry vystoupením s Komorní filharmonií Pardubice v jejich domovském městě. Pokračování turné bude mít šestnáct zastávek včetně pražského koncertu v Kongresovém centru s Komorní filharmonií Pardubice, který se uskuteční 5. ledna v rámci festivalu České doteky hudby.