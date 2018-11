Eva Vejdělková, Právo

Jedna ke druhé vzhlíží, ale obě spolu zároveň i tvrdě soupeří – a tak to zůstane po desítky let.

Příběh komplikovaného ženského přátelství, o němž vypráví populární románová tetralogie Geniální přítelkyně, se nyní dostává na televizní obrazovky. Právě dnes má premiéru na HBO a HBO Go.

Románový cyklus italské spisovatelky Eleny Ferrante, podle něhož mají vzniknout čtyři řady seriálu, patří k největším literárním úspěchům poslední doby. V Itálii vycházel v letech 2011 až 2014, s ročním zpožděním se pak objevil v anglickém překladu v USA a vzápětí zaujal čtenáře na celém světě.

Postupně vychází už ve více než třiceti zemích a zatím se prodalo více než deset milionů výtisků. V českém překladu Alice Flemrové jej začalo vydávat před dvěma lety nakladatelství Prostor, které svůj počin nedávno završilo ještě autorčinou románovou prvotinou Tíživá láska (L’amore molesto).

Kdo je Elena Ferrante?



Kromě čtenářů oceňuje Geniální přítelkyni také literární kritika. Autorku nyní považuje za jednu z nejlepších současných spisovatelek, a to nejen v Itálii. Závěrečný díl byl nominován na italskou literární cenu Strega i na mezinárodní Man Bookerovu cenu. Oblíbené literární dílo však provází kromě nadšeného přijetí také dráždivá otázka: Kdo je Elena Ferrante?

Záhadná italská umělkyně skrývající se za pseudonymem tají svou identitu už od počátku devadesátých let, kdy vydala první román. Během té doby zazněly různé spekulace a vedly se i spory, jestli jde o ženu, či muže.

Poslední hypotézu zveřejnil novinář Claudio Gatti. Tvrdí, že skutečnou autorkou je překladatelka Anita Raja, jejímž manželem je spisovatel Domenico Starnone. Brzy se vynořily domněnky, že autorem je možná sám Starnone, anebo že manželé píší společně. A protože se novinář pokusil svoji verzi doložit „toky peněz“, které sledoval, rozpoutala se diskuse, jestli nezašel příliš daleko a neměl by raději respektovat přání člověka, který chce zůstat v anonymitě.

Své pravé jméno neodhalila Elena Ferrante ani teď, přestože osobně spolupracovala na scénáři k seriálu. Režisér Saverio Costanzo nedostal příležitost se s ní setkat, a nemohl s ní dokonce ani telefonovat.

„Bylo to jako spolupracovat s duchem. Dva roky jsme si psali maily. Ale patřím k těm, kteří nechtějí vědět, kdo to je. Mám zájem jen o její literární svět,“ vysvětlil režisér a dodal, že seriál se co nejvěrněji drží literární předlohy.

„Geniální přítelkyně je velmi literární, ale zároveň velmi filmové dílo. Postavy jsou tak dobře napsané, tak podrobně, že se s nimi může identifikovat každý. Především se ale Eleně Ferrante podařilo vyprávět věci, které jsou velmi intimní a také riskantní,“ dodal.

Síla upřímnosti



Elena a Lila od dětství touží uniknout ze světa své rodné čtvrti, kde je čeká osud jejich matek a dalších žen, o jejichž životě rozhodují muži – otcové a bratři, později manželé. Podobně jako v předchozích autorčiných knihách jsou hlavním tématem příběhu komplikované vztahy s muži, ale i mezi matkami a dcerami.

Jak ale zdůrazňuje překladatelka Alice Flemrová, originální není téma samo o sobě, největší síla postav Eleny Ferrante je v jejich mimořádné upřímnosti: „Nahlas vyslovují to, co si většina z nás nechce připustit ani v duchu. Říkají nám nepříjemné věci o nás samých.“

Seriál se natáčel v Itálii a vznikl v koprodukci HBO s italskou televizí RAI. Casting trval osm měsíců a prošlo jím více než devět tisíc dětí a pět set dospělých, jak profesionálů, tak studentů a dětí z tamních škol. Tvůrci odmítli původní nápad natočit jej v angličtině, a rozhodli se přidržet originálního jazyka, v němž byla kniha napsána. A protože z obrazovky bude často znít neapolský dialekt, seriál budou dokonce i v Itálii provázet titulky.