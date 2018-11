Stanislav Dvořák, Novinky

Michael Bublé na novém turné propaguje album Love a Českou republiku navštíví po více než pěti letech. Novinka Love vychází u společnosti Reprise Records v pátek 16. listopadu 2018.

Proslavil se kolem roku 2005 s albem It's Time a jeho další album Call Me Irresponsible bylo ještě úspěšnější. Následovaly desky Crazy Love, Christmas, To bB Loved či Nobody But Me.

Bublé se na pódia letos vrátil po delší přestávce a odehrál koncerty v Dublinu, Londýně a Sydney, kde hrál pro více než 150 000 fanoušků. Má za sebou pět vyprodaných světových turné, získal čtyři ceny Grammy a během své mimořádné kariéry prodal více než 60 milionů nahrávek.

Vstupenky jsou v síti Ticketportal od 23. 11. 2018 od 10.00 v cenách 1990 – 3590.