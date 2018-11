jaš, kul, Právo

„Je to v podstatě taková nadsázka na drobné vztahové války. Je o tom, že každý pár prochází různými částmi vztahu. Někdy je to hezké, někdy je to špatné a vždycky to spojí sex, proto Sex léčí,“ vysvětluje zpěvák a kytarista Marek Švanda.

Trojice Marek Švanda (kytara, zpěv), Petr Huser (baskytara) a David Šenkeřík (bicí) tvoří autorskou muziku. Singl nahrála ve slovenském Prešově pod taktovkou producenta Martina Migaše z kapely Peha. Klip se natáčel pod režií Martina Vaňka v lokalitě kunovického letiště, v hangáru.

„Hledali jsme nějaké čisté bílé prostředí, aby kapela působila hezky a zároveň se prolínala s příběhem páru, který je v klipu. Záběry páru se natáčely v apartmánu v Luhačovicích,“ popisuje Švanda.

Kapela zůstává aktivní a již nyní pilně pracuje na dalším singlu a potažmo celé desce.