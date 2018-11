jaš, kul, Právo

Když začala Karolína Shipstead učit děti ve školce Playground English v angličtině, nespokojila se pouze s výtvarnými činnostmi. Začala skládat anglické písničky pro děti. Cit pro melodii, který uplatnila při tvorbě, a vhodné texty daly vzniknout albu Frog Biscuits.

Texty dětem dávají základní slovní zásobu i větnou stavbu a díky melodickým písním jsou tyto informace snáze zapamatovatelné. Pro výuku bylo nutné písničky nahrát. Od začátku pomáhali rodiče dětí, kteří navštěvovali školku. Tak se Karolína seznámila s Davidem Pavelkou, Ivanem Tatarem a Ondřejem Galuškou.

Právě Galuška usoudil, že jde o skladby, které by si zasloužily hezky zaranžovat a nahrát. Vzniklo album, které je unikátní nejen u nás, ale i ve světě.

„Obzvláště u anglických písní pro děti je obtížné najít něco, co by nebylo nevkusné nebo ošklivě nahrané. Přitom u koho jiného než u dětí by nám mělo záležet na pěstování vkusu a smyslu pro krásu,“ uvedl Galuška.

Kolekci Playground English produkoval Ondřej Galuška. Hrají na ní Ivan Tatar, David Pavelka a další muzikanti a děti.