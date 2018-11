Stanislav Dvořák, Novinky

Arethě bylo v té době pouhých 29 let a byla na vrcholu. Pár let předtím se proslavila obrovským hitem I Never Loved a Man – The Way I Love You (1967) a od té doby byla léta neustále v Top Ten amerických hitparád, většinou na prvním místě. Deska Lady Soul nenechala nikoho na pochybách, že je nejlepší soulovou zpěvačkou na světě.

Amazing Grace byl ale čistý gospel a podobné album pak zpěvačka natočila ještě jednou v 80. letech (One Lord, One Faith, One Baptism, 1987).

První gospelovou desku nazpívala v baptistickém kostele v Los Angeles, kde se shromáždil velký zpívající sbor věřících a zapojil se dokonce i Mick Jagger z Rolling Stones.

”Je to bohoslužba v kostele. V podstatě šlo o to, že naše teta si tam stoupla a zpívala,“ poznamenala zpěvaččina neteř Sabrina Owensová. „S nikým tehdy moc nemluvila kromě zvukařů kolem ní.“

Deska vyšla v roce 1972 a prodaly se fantastické dva miliony kusů, přestože jde o hudbu, kterou lze jen těžko nazvat komerční. Filmová společnost však záznam zpackala a nějak se nedařilo synchronizovat obraz se zvukem. Tehdejší technologií s tím nešlo mnoho udělat, ale po letech už to nebyl takový problém a producent Alan Elliott film upravil. Pak získal souhlas dědiců a snímek vstoupil do amerických kin. Premiéru si odbyl v New Yorku.