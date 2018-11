Stanislav Dvořák, Novinky

Doktor Martin se ve filmu musí jeden den sám starat o své malé dítě, žehlit spory s partnerkou a ještě vyšetřit starou vraždu. Stopy vedou až do časů první republiky.

Odhalí tajemství beskydských lesů díky nálezu podivuhodně malé kostry. To samo o sobě vnese do městečka v horách rozruch. Ještě větší pozdvižení ale vyvolá skutečnost, že do řešení se vrhnul strážmistr Topinka a doktor Martin. K zavedeným postavičkám ze seriálu přibyly ještě nové tváře, ve filmu si zahráli Jiří Bartoška, Marek Taclík nebo Elizaveta Maximová.

Doktor Martin

FOTO: Bontonfilm

„Když končila druhá řada seriálu, tušil jsem, že si Doktor Martin vyslouží celovečerní film. Půjde v něm o tajuplný a překvapivě nelékařský příběh, specifická povaha Martina ale zůstává. Je stále stejně odměřený a nekontaktní, přestože díky ženě a dítěti už dokáže být i lehce submisivní. A to dokonce i vůči ostatním lidem,“ naznačil Miroslav Donutil.