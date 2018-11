Jaroslav Špulák, Právo

„Budeme hrát dvaadvacet písniček, z toho pět z nového alba,“ řekl zpěvák a bubeník David Koller. Dojde samozřejmě i na většinu hitů kapely. V pondělí večer se pak formace představila v ostravské hale na veřejné generálce.

Podle kytaristy Roberta Kodyma je novinka EvoLucie druhá až třetí nejlepší deska v historii kapely. „Je to stará dobrá Lucie, která tu a tam vystrkuje růžky z přítomnosti do budoucnosti. Název EvoLucie vlastně hodně sedí. Prostě je to zase ta rocková kapela z Prahy, která má hodně široký záběr,“ uvedl.

Jde o první studiové album skupiny po šestnácti letech. Předešlé Dobrá kočzka, která nemlsá vyšlo v roce 2002. „V nahrávacím studiu jsme byli od poloviny letošního ledna až do poloviny října, vyjma prázdnin,“ uvedl zpěvák a bubeník David Koller.

„Musíme k tomu ještě přičíst osm měsíců příprav, které pobytu ve studiu předcházely. Dohromady to tedy byl asi rok a půl práce,“ dodal baskytarista P. B. Ch.

Skupina Lucie na tiskové konferenci v Ostravě.

FOTO: ČTK - Jaroslav Ožana

Na desku prý kapela měla z čeho vybírat. Měla k dispozici desítky písniček. „Dostali jsme i skladby od řady našich hudebních kamarádů a známých. Nepočítal jsem to přesně, ale bylo jich kolem dvaceti,“ prozradil klávesista Michal Dvořák.

Drtivá většina písniček na albu EvoLucie je ale nakonec z autorské dílny členů kapely. „Byli jsme rádi, že si můžeme vybrat z vlastních. Dlouho jsme spolu nic nedělali, takže jsme zase s radostí spolupracovali,“ vysvětlil Koller.

„Některé písně jsme museli odložit, protože jsme nevěděli, jak je máme zaranžovat. Neměli jsme ten správný nápad. Podobné to bylo v minulosti s písničkou Kengi. Oskar Petr ji napsal a ona pak ležela asi patnáct let v šuplíku, protože jsme pro ni neměli aranž, se kterou bychom byli spokojeni. Někdy kapela prostě musí dozrát k tomu, jak písničku aranžérsky uchopit,“ sdělil baskytarista P. B. Ch.

Třináctipísňová EvoLucie vznikala pod dohledem zvukaře a producenta Pavla Karlíka. K jejímu výslednému soundu přispěli i zahraniční producenti Mike Fraser. John Spiker či Mike Clink. Mezi hosty jsou zpěvačka Lenny, saxofonista Vratislav Brabenec nebo kytarista Phil X z kapely Bon Jovi.

„Zahraniční producenty jsme si pozvali kvůli tomu, abychom na albu dosáhli pestrosti,“ vysvětlil P. B. Ch.

„Nebyli jsme ale vždycky zajedno s tím, co nám nabídli. Například s Philem X jsme se tahali o hlasitost jeho kytary. Přišla nám moc silná, řešili jsme to spolu asi čtrnáct dnů,“ uvedl Koller.

„Přesto je skvělé podívat se na to, jak to dělají lidé za oceánem, a zjistit, že to jde dělat třeba i jinak,“ dodal Dvořák.

Po úterním vystoupení v Ostravě se Lucie představí v Brně (17. a 18. listopadu), Praze (22., 23. a 24. listopadu), Bratislavě (27. listopadu) a Košicích (30. listopadu).