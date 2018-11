Novinky

Somi vystupovala s jihoafrickým trumpetistou Hughem Masekelou a spolupracovala s tak odlišnými postavami, jako jsou Mos Def a John Legend.

Před natáčením debutového alba The Lagos Music Salon z roku 2014 strávila půldruhého roku v Lagosu, kde vstřebávala postupy nigerijské hudby, což ji asi přiblížilo Sade.

Loňská deska Petite Afrique už vznikla v New Yorku, kde žije. Opět nabízí smooth jazz, jaký byl blízký i Stingovi, což ukazuje Alien, přepracovaný Englishman In New York, kde se snaží ukázat na postavení africké komunity ve městě. Současně ale čerpá z jazzového odkazu Harlemu, z tvorby Duka Ellingtona nebo Charlese Minguse.